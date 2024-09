Rust in je hoofd: 5 simpele gewoontes die je wekelijks kunt toepassen

In ons drukke bestaan worden we constant overspoeld met prikkels, deadlines en to dolijstjes. Daardoor is het soms moeilijk om de rust in je hoofd te bewaren. Toch is het essentieel om regelmatig momenten van rust in te plannen, zodat je met een fris en helder hoofd je doelen kunt nastreven. Goed nieuws: er is een manier om rust in je hoofd te krijgen, terwijl je ook ruimte maakt voor creativiteit en mindfulness.

De kracht van kleine veranderingen voor meer rust in je hoofd

1. Maak een weekoverzicht op papier

Begin de week met het maken van een overzicht op papier. Noteer alle afspraken, deadlines en taken die je te wachten staan. Door dit op papier te zetten, krijg je niet alleen een goed beeld van wat er komen gaat, maar maak je ook ruimte in je hoofd. Je hoeft niet meer constant te onthouden wat je allemaal moet doen, omdat het veilig op papier staat. Kies voor een rustig moment op zondagavond of maandagochtend om je weekoverzicht te maken en start daarna ontspannen aan je week.

2. Maak een to don’t-lijstje in plaats van een to dolijstje

Heb jij ook van die eindeloze to dolijstjes? Ze leveren eerder stress op dan rust in je hoofd. Probeer eens een andere aanpak en maak een to don’t-lijstje. Schrijf op wat je deze week níét gaat doen. Dat kunnen taken zijn die je gaat delegeren, uitstellen of simpelweg van je lijstje schrapt omdat ze niet belangrijk genoeg zijn. Door bewust te kiezen wat je niet gaat doen, voorkom je dat je te veel hooi op je vork neemt. Focus op de zaken die er echt toedoen en laat de rest even voor wat het is.

3. Bedenk jouw focuswoord voor die week

Een krachtige gewoonte om meer rust in je hoofd en richting in je week te brengen, is het kiezen van een focuswoord. Bedenk aan het begin van de week welke intentie of kwaliteit jij extra aandacht wilt geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn: rust, aandacht, plezier, verbinding of moed. Schrijf je focuswoord op een post-it en plak die op een plek waar je er regelmatig aan herinnerd wordt, zoals je laptop of koelkast. Sta er iedere dag even bij stil en vraag je af hoe je jouw focuswoord op dat moment kunt toepassen. Zo creëer je niet alleen rust in je hoofd, maar geef je ook richting aan je week.

4. Plan dagelijkse rustmomenten in jouw agenda

In een vol schema schieten de rustmomenten er vaak als eerste bij in. Toch is het juist cruciaal om dagelijks even stil te staan en op te laden om rust in je hoofd te creëren. Plan daarom vaste rustmomenten in je agenda, net zoals je dat doet met andere belangrijke afspraken. Dat kan al door ’s ochtends voordat je aan het werk gaat tien minuten te mediteren of een korte wandeling te maken in de lunchpauze. Ervaar wat voor jou werkt en zet deze momenten van rust in je agenda. Beschouw ze als afspraken met jezelf waar je niet onderuit komt.

5. Reflecteer: wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Neem aan het einde van de week de tijd om terug te blikken. Wat ging er goed? Op welke momenten voelde je rust in je hoofd? En wat ging er minder goed? Wanneer sloeg de drukte of stress toe? Door hier bewust bij stil te staan, krijg je waardevolle inzichten over jezelf en over wat werkt om meer rust te ervaren. Vier je successen, hoe klein ook. En wees mild voor jezelf als iets niet helemaal ging zoals gehoopt. Gebruik je inzichten om je volgende week nog rustiger en effectiever in te richten.

De Flow Agenda 2025 voor rust in je hoofd

Een tool die je goed kan helpen bij het aanleren van bovenstaande gewoontes is de Flow Agenda 2025. Het is jouw gids in een drukke wereld, die je helpt om rust en overzicht te bewaren, terwijl je ruimte houdt voor zelfontwikkeling en creativiteit.

Naast het noteren van afspraken, biedt de agenda ruimte voor persoonlijke doelen, reflectie en ontspanning. Zo zie je in een oogopslag waar je focus nodig is en zorg je ervoor dat je tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is: rust, ontspanning en zelfontwikkeling.

De Flow Agenda 2025 krijg je nu cadeau bij een halfjaarabonnement op Flow Magazine óf bestel de agenda los zonder verzendkosten.