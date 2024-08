Somber in de zomer: wat is een zomerdepressie? (+tips)

Dat er zoiets als een winterdepressie bestaat is redelijk bekend. Maar wist je dat je ook somber in de zomer kunt zijn? Hallo, zomerdepressie. Zo komt het en dit kun je eraan doen.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Kristijan Arsov/Unsplash

Gepubliceerd op 9 augustus 2024

Veel mensen ervaren de zomerse dagen alsof je je eindelijk helemaal uit kunt rekken. Dat kan komen door de relatie tussen licht en serotonine, stelt Gemma Venhuizen, wetenschapsjournalist en schrijver van het boek Licht. Uit onderzoek blijkt dat mensen op heldere dagen de hoogste serotonineniveaus hebben.

‘Serotonine is een chemische boodschapper in onze zenuwen die ons een positief gevoel bezorgt,’ schrijft ze in haar boek. ‘Serotonine maakt vrolijk.’ De hoeveelheid is afhankelijk van daglicht. Dat verklaart waarom het gehalte van deze ‘blijde boodschapperstof’ door het jaar heen schommelt. Hoe kan het dan dat je toch een zomerdepressie voelt?

Zomerblues

Ook in de zomer kun je een tekort aan licht hebben, schrijft Venhuizen in haar boek. ‘Bijvoorbeeld als het buiten bloedheet is en je noodgedwongen de dagen binnenshuis in de aircokoelte doorbrengt. Luxaflex naar beneden, gordijnen dicht en voilà, het recept voor een zomerdepressie.

Ook blijkt uit onderzoek dat steeds meer kantoren zijn voorzien van getinte ruiten. Daardoor kunnen mensen een lichttekort opbouwen, zelfs als ze op een zonnige zomerdag vlak naast een raam zitten te werken.’

Er is, zeker in vergelijking met de winterdepressie, maar weinig onderzoek naar zomerdepressie gedaan. De summer SAD (seasonal affective disorder) verdient dan ook meer aandacht, vindt Norman Rosenthal. Deze psychiater aan de Georgetown University School of Medicine en was in 1984 de eerste die SAD in de wetenschappelijke literatuur beschreef.

Hoewel de symptomen van summer SAD lijken op die van een winterdip, zoals somberheid, zijn de twee volgens Rosenthal heel verschillend. “Mensen die last hebben van een winterdepressie hebben de neiging om zich te overslapen, te veel te eten en zich futloos te voelen. Degenen die in de zomer een dip of depressie ervaren, hebben in veel opzichten last van het tegenovergestelde; angst, een verminderde eetlust, slapeloosheid.”

Wat kun je ertegen doen?

Het kan helpen om te zorgen dat je meer licht opzoekt. Ben je juist overweldigd door al dat felle licht in de zomer? Dan helpt het misschien weer om wat meer de rust op te zoeken. Verlang minder van jezelf, ga op tijd naar bed met een oogmasker (voor donkerte) en doe het langzaam aan waar het kan.

Volgens Rosenthal kan ook een koude douche helpen in the heat of the moment. Wie zich erg somber voelt, kan langs de huisarts gaan. Soms kan een aantal gesprekken met de praktijkondersteuner helpen, of kan die je doorverwijzen.

Meer lezen