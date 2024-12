In therapie: Noelle verstijfde bij intimiteit – ‘Mijn bekken protesteerde en hoofd kreeg een error’

Bij nare seksuele ervaringen denk je al gauw aan duidelijke, heftige verhalen. Maar soms is het niet zo zwart-wit. Zoals bij Noelle die in therapie ging voor een ervaring waarbij het allemaal niet zo duidelijk was.

Tekst Fen Verstappen Fotografie Oleg Ivanov/Unsplash

Gepubliceerd op 5 december 2024

“Ik ontmoette Steve in Chiang Mai in Thailand, in een backpackerskroeg. Ik was negentien, net klaar met het vwo. Steve was zo’n typische knappe gast: breed, wat ouder dan ik, met een stoppelbaardje en een makkelijke babbel. Hoewel hij een beetje een oppervlakkige jongen leek, stelde hij me die avond wel veel vragen – wat ik superleuk vond. Hij bood aan om me de volgende dag de stad te laten zien. Nog steeds heb ik daar heel fijne herinneringen aan. Ik denk door de combinatie van grote aantrekkingskracht en een gevoel van veiligheid.”

De eerste keer

“Ik weet niet goed meer wat voor verwachtingen ik had van mijn eerste keer, maar ik weet nog wel dat ik de avond waarop ik voor het eerst met Steve meeging naar zijn appartement vooral erg met mezelf bezig was. Of hij me bijvoorbeeld wel mooi genoeg vond. Ik had van Steve een soort zelfvertrouwen of ontspanning verwacht, maar hij was ook best nerveus. Plus stoned of dronken volgens mij. De vertrouwelijkheid die ik alle dagen daarvoor zo sterk voelde, leek op de avond waarop ik voor het eerst met hem – voor het eerst met iemand – naar bed ging juist helemaal weg. Toch was ik trots daarna. Dat ik het gedaan had. En ook nog met iemand die ik zo leuk vond. ”

Verstijven bij aanraking

“Vier jaar geleden ben ik pas naar de therapeut gegaan om te praten. Omdat ik merkte dat ik regelmatig verstijfde als ik met iemand naar bed ging. Dat mijn bekken protesteerde, dat mijn hoofd een error kreeg, dat ik eigenlijk alleen maar iemand van me af wilde duwen en naar huis wilde. Zo vaak ben ik sinds mijn ervaring met Steve met iemand naar bed geweest zonder te begrijpen waarom mijn hele lijf opeens op hol kon slaan. Logisch, zei de therapeut, toen we na een paar gesprekken uitkwamen bij deze eerste keer. Tijdens een lange en heftige EMDR-sessie bleek hoezeer fysieke intimiteit en emotioneel vertrouwen met elkaar samenhangen, en hoe dat bij mijn allereerste keer eigenlijk al compleet uit elkaar getrokken werd.”

De omslag

“Steve en ik zagen elkaar nog een week lang elke dag. Ik was ervan overtuigd dat er een basis was voor een relatie. De laatste avond zaten we in het café waar we elkaar ook ontmoet hadden. Ik was ongelooflijk verdrietig om het voorlopige afscheid dat ons te wachten stond. Hij zei dat hij slecht nieuws had. Een goede vriend van hem in Amerika zat in de problemen, iets met drugs en verslaving. Het was een onduidelijk verhaal, nog steeds begrijp ik eigenlijk niet echt waar dat over ging. Het was wel heel duidelijk dat hij zelf even geen geld had om die vriend te helpen en dat hij het niet aan zijn ouders wilde vragen, maar dat er wel echt iets naars zou gebeuren met die jongen als hij hem dat geld niet zou geven. Steve zou het me uiteraard meteen terugbetalen zodra hij kon.”

In de war

“Zijn nummer staat nog steeds in mijn telefoon, gek genoeg. Alsof ik op de een of andere manier nog steeds denk dat er een moment komt waarop hij misschien iets laat horen. Maar in de twintig jaar daarna, en ondanks al mijn pogingen, heb ik nooit meer iets van Steve gehoord. Hoewel de EMDR me erg geholpen heeft tegen mijn paniek bij intimiteit, kan ik na twintig jaar nog steeds soms enorm in de war zijn om wat er nou precies waar was aan die tijd samen met hem. En waar de leugens van Steve eigenlijk begonnen: bij het geld, bij zijn vriend, bij zijn rijke afkomst of bij de liefde.”

