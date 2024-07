Breien alleen voor de winter? Nee hoor: 4 breipatronen voor de zomer

Wie zegt dat breien alleen iets voor de wintermaanden is? Met deze breipatronen voor de zomer maak je tops en T-shirts voor het warme weer.

Tekst Bente van de Wouw

Gepubliceerd op 23 mei 2023 Laatst bewerkt op 21 juli 2024

Het enige wat je voor de breipatronen nodig hebt, zijn de juiste naalden en een beetje handigheid. Extra voordeel van zomerse kledingstukken: je hebt er minder wol voor nodig en het scheelt een hoop tijd. Een shirt kun je al in een paar uur af hebben. Klaar voor de start, af.

Poppy Tee – PetiteKnit

PetiteKnit blijft een favoriet als het om breiprojecten gaat. Voor aankomende zomer maakte de designer een nieuw patroon: de Poppy Tee. Je kunt zelf kiezen of je de luchtige trui breidt met bijvoorbeeld kasjmier of merino, en mocht je vastlopen, dan vind je bij het patroon ook een aantal instructievideo’s.

Camisole No. 4 – Favourite Things Knitwear

Op Favourite Things Knitwear vind je verschillende topjes met spaghettibandjes, waaronder de Camisole No. 4. Omdat de textuur zo fijntjes is, zou je bijna denken dat het item gehaakt is. Schijn bedriegt. Voor dit patroon heb je maar twee tot drie bollen wol nodig van vijftig gram.

The Everyday Top – Naked Knit

Deze top met open rug kun je zowel als onderkleding als – de titel zegt het al – alledaagse top gebruiken. Aanbevolen wordt om ’m met kasjmier te breien: deze stof draagt niet alleen zacht op de huid, maar werkt ook verkoelend met warm weer.

Lana Lounge Set – KnottheendCo

Een zomerse set met top én broekje: ook leuk als pyjama. Het patroon is speciaal gemaakt voor beginners, met acrylgaren die je ook gewoon in de wasmachine kunt stoppen. Liever alleen de broek of de top? Kan, daar zijn losse patronen voor.

Meer lezen