4x moderne breipatronen voor het najaar 2024

Steeds meer mensen pakken de breinaalden erbij en dat is niet voor niets. Breien is niet alleen ontspannend, maar het is ook hartstikke duurzaam om je eigen kleding te maken. Probeer deze moderne breipatronen voor het najaar 2024 eens.

Gepubliceerd op 17 oktober 2024

Sophie Shawl van Petite Knit

Voor als je een nieuwe sjaal zoekt deze herfst: maak hem gewoon zelf! Hij komt in drie verschillende maten en je kunt zelf kiezen welke wol je ervoor gebruikt: alpaca of kasjmier, bijvoorbeeld. De moeilijkheidsgraad is voor beginners.

Cecil Sweater van Moreca Knit

Koud ga je het niet krijgen in deze trui. Je kunt hem maken met enkel wol of met twee draden van wol en kasjmier of mohair bij elkaar. Deze trui wordt op rondbreinaalden gebreid en is oversized. De moeilijkheidsgraad is gemiddeld.

Sola Socks van Anne Ventzel

Altijd warme voeten in deze sokken van designer Anne Ventzel. Je kunt de moeilijkheidsgraad verlagen door een andere opzettechniek te gebruiken in plaats van de Italian cast on. De sokken komen in verschillende maten.

Eun Sweater van November Knits

Weer eens wat anders. Deze trui heeft aan de zijkant grote splits en wordt gebreid op rondbreinaalden. Je werkt bij dit patroon met twee draden tegelijk (wol en een dunne draad mohair). De trui komt in acht verschillende maten.

Zelf patronen zoeken?

Hoe kun je zelf al die moderne breipatronen vinden van onafhankelijke designers? Kijk eens op Ravelry, bijvoorbeeld. Dit is een community voor handwerken waar je ook allerlei verschillende patronen vindt van grote en kleine makers. Of zoek op Instagram met de hashtag #knittingpattern. Grote kans dat je dan mooi spul tegenkomt.

