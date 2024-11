4x wat je nog niet wist over het vrouwelijk orgasme

Het is een favoriet onderwerp, dus je zou denken dat we inmiddels veel over seks weten. Toch is dat niet zo. Vier dingen die je misschien nog niet wist over het vrouwelijk orgasme.

Tekst Judith van Ankeren/Psychologie Magazine Fotografie Womanizer Toys/Unsplash

Gepubliceerd op 24 november 2024

Vooral wat betreft de vrouwelijke seksualiteit laat zelfs de kennis van artsen nogal eens te wensen over. Alleen al het feit dat we het meestal over ‘vagina’ hebben, terwijl de juiste benaming ‘vulva’ is. De vagina is namelijk alleen de opening die naar de baarmoeder leidt. Maar belangrijker dan de terminologie, is dat veel mensen niet weten wat voor vrouwen nou echt lekker is op seksgebied. En dat geldt óók voor vrouwen zelf. Daardoor genieten ze gemiddeld genomen veel minder van seks dan mannen.

1. Seks kan nóg veel lekkerder zijn

Zo is er sprake van een fikse orgasmekloof: 65 procent van de heteroseksuele vrouwen komt geregeld klaar van seks, terwijl dat bij mannen 90 tot 95 procent is. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers. Als je geregeld een orgasme krijgt, leert je brein dat seks een beloning oplevert, aldus hoogleraar seksuologie Ellen Laan. Het verhoogt, kortom, het seksuele plezier. En daar schort het aan, want veel vrouwen vinden seks niet bijzonder leuk. In elk geval minder leuk dan eten, winkelen of lezen, blijkt uit onderzoek van Psychologie Magazine. Reden genoeg om de kennis over seksueel genot voor vrouwen te vergroten en het taboe daarop te doorbreken.

2. Je genotsorgaan is groter dan je denkt

Wat veel mensen niet weten, is dat de clitoris een grotendeels inwendig orgaan is. Het knopje tussen de binnenste schaamlippen is slechts het topje van de ijsberg. Gemiddeld is de totale clitoris zo’n tien centimeter lang en bevat twee keer zoveel zenuwen als de mannelijke eikel. Bij opwinding zwelt de clitoris op, om bij een orgasme drie tot zestien keer samen te trekken. En nog meer goed nieuws: de clitoris groeit door en is zo’n vijf keer zo groot tegen de tijd dat een vrouw in de overgang komt.

3. Alleen penetratie is vaak niet genoeg

Een groot misverstand is dat vrouwen door penetratie alleen een orgasme kunnen bereiken. Dat is namelijk vrijwel nooit het geval. Amerikaanse onderzoekers ondervroegen 1055 vrouwen tussen 18 en 94 jaar en slechts 18,4 procent gaf aan te kunnen klaarkomen van geslachtsgemeenschap. En zeer waarschijnlijk wordt bij hen de clitoris indirect gestimuleerd. De vagina zelf is namelijk niet gevoelig genoeg om tot een climax te kunnen leiden.

4. Je hebt een rem en een gaspedaal

Ook op geestelijk niveau is het belangrijk om zelf de expert te worden van je seksualiteit, zegt Emily Nagoski in haar bestseller Kom als jezelf. Uit hersenonderzoek aan het Kinsey Instituut blijkt dat onze seksuele respons uit twee onderdelen bestaat: een gaspedaal en een rem. Vrouwen hebben gemiddeld een gevoeligere rem en mannen een gevoeliger gaspedaal. Ook speelt de context bij vrouwen een belangrijkere rol; oftewel de omstandigheden en hun gemoedstoestand. Bij veel mannen leidt een lichte seksuele prikkel snel tot opwinding, terwijl een klein beetje stress bij veel vrouwen de rem indrukt.

Dit is een verkorte versie van een artikel dat eerder verscheen op Psychologie Magazine. Wil je (nog) meer genieten van seks? Bekijk de online training van Psychologie Magazine samen met Flow: Meer genieten van seks.

