De wandelgids: waar kun je wandelen in Friesland?

Het is voor velen niet om de hoek, maar Friesland is absoluut een bezoek waard. Alleen al om de wandelingen die je er kunt maken. Daarom vier fijne wandelroutes in Friesland.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Ries Bosch/Unsplash

Gepubliceerd op 11 oktober 2024

Etappe 4 Klooster Claercamppad – van Dokkum naar Ferwert

Een van de mooiste etappes van de pelgrimstocht Klooster Claercamppad loopt van Dokkum naar Ferwert. Je wandelt onder andere langs de meanderende Dokkumer Ie, over klinkerwegen, over het platteland en langs allerlei verschillende kleine dorpen. In totaal is deze route 21,3 kilometer.

Door het midden van Friesland – van Hurdegaryp naar Wyns

Vlakbij Leeuwarden vind je deze lange wandeltocht van 21,4 kilometer. Je wandelt onder andere langs het veendorp Ryptsjerk, over een heuvel met uitzicht, langs een voormalige zuivelfabriek (nu een rijksmonument) en door beschut coulisselandschap.

Groene wissel Schiermonnikoog

Een waddeneiland met verschillende goede wandelingen, maar de groene wissel (nummer 431) spant toch wel de kroon volgens wandelfanaat Frank van Frank Wandelt. Je loopt in twintig kilometer niet alleen over strand, maar ook door duingebied en een pittoresk dorpje. Let wel op: deze wandeling is niet te lopen tussen 15 april en 15 juli vanwege het broedseizoen.

Rondom Makkum

Helemaal in het noordwesten van Friesland vind je, vlak tegen het IJsselmeer, Makkum. Vanuit dit dorp wandel je over de dijk door de natuur om vervolgens uit te waaien op het Makkumerstrand. Vanuit de vogelkijkhut op de route is er veel aan flora en fauna te zien.

