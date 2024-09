Deze bekende doet mee aan Winter Vol Liefde 2024 (+ we stellen je voor aan alle andere kandidaten)

Wie lichtelijk sip is om dat B&B Vol Liefde is afgelopen, mag zijn tranen drogen. Er komt namelijk ook een Winter Vol Liefde 2024. Hoera! Deze kandidaten doen dit jaar mee.

Gepubliceerd op 25 september 2024

Voor wie B&B Winter Vol Liefde nog niet echt kent, leggen we het concept even uit. In dit televisieprogramma gaan Nederlandse vrijgezellen die in koude gebieden wonen op zoek naar liefde. Misschien heb je vorig jaar seizoen één al gezien. Het is dus exact hetzelfde concept als B&B Vol Liefde dat in de zomer wordt uitgezonden, alleen krijgen we dan de winterse editie voorgeschoteld. Daar vinden wij niks mis mee.

Deze bekende doet mee met Winter Vol Liefde 2024

Laat er in de winterse versie van 2024 nou net iemand meedoen die je waarschijnlijk al eerder hebt gezien. Ruud is een van de vrijgezellen die we gaan volgen. Doet de naam een belletje rinkelen? Hij dong in het tweede seizoen van het programma om het hart van Astrid in Oostenrijk, maar helaas voor hem vond ze uiteindelijk liefde bij kandidaat Harmjan.

Voor ons is dat niets om over te klagen, want in Winter Vol Liefde 2024 is Ruud zelf de vrijgezel die veroverd mag worden. Vermakelijke televisie alom. Hoewel Ruud nog steeds in Nederland woont, waar hij skilessen geeft, woont hij in de winter in Oostenrijk. In Kleinwalsertal bedient hij de skilift en het liefst emigreert hij naar Oostenrijk, als het even kan met een nieuwe liefde natuurlijk.

Ook deze kandidaten doen mee met Winter Vol Liefde 2024

Jorik

Ook de 27-jarige Jorik woont in Oostenrijk, in Fürth. Daar geeft hij al drie jaar lang ski- en snowboardlessen en zo nu en dan staat hij ook achter de bar. In de zomer timmert hij erop los. Zo heeft hij zelfs zijn eigen huis gebouwd. Hij zoekt een vrouw die net als hij houdt van de rust en ruimte in Oostenrijk en, natuurlijk, van wintersport.

Judith

De 37-jarige Judith woont sinds drie jaar in de Franse Pyreneeën. Daar leidt ze een vrij leven met veel natuur om zich heen. Wat ze zoekt in de liefde? Het maakt voor haar niet uit hoe iemand zich identificeert, als ze er maar een verbinding mee kan maken. Haar toekomstige partner moet net als haar gek zijn op dieren, want Judith heeft behoorlijk wat viervoeters op haar erf.

Maarten

De 76-jarige Maarten woont al bijna zijn halve leven in Estland. Hij woont in het dorpje Porkuni en heeft alles in het leven wat hij wil, behalve die ene leuke vrouw. Hij zoekt iemand die gek is op avontuur en een warm hart heeft.

Adrienne

De vijftigjarige Adrienne woont in Zwitserland en is eigenaar van een groot hotel. Ze runde deze plek samen met haar man, maar die is vijf jaar geleden helaas overleden. Haar kinderen zijn inmiddels veertien en negentien jaar en Adrienne is klaar voor een nieuwe liefde. Wat ze zoekt in een partner? Een nuchtere man die niet veel geeft om status. Ze zou het leuk vinden als ze haar hobby’s, langlaufen en lezen, samen kunnen delen.

Jan

De 58-jarige Jan woont in Zweden en verhuurt daar vakantiewoningen. Hij is onafhankelijk, behulpzaam, creatief en recht door zee. Hij zoekt een man met een warm hart. Iemand die helemaal klaar is om naar Zweden te verhuizen om samen een leven op te bouwen.

Mike

De allerlaatste kandidaat die we aan je voorstellen is de 33-jarige Mike. Hij woont, samen met zijn ouders, in het Oostenrijkse Tirol. Hier runt hij een skischool en zijn leven is fijn, maar hij mist wel de liefde. Hij zoekt een sportieve vrouw die met hem een toekomst op wil bouwen. Het zou fijn zijn als ze net als hij houdt van winkelen en terrassen.

Wanneer is Winter Vol Liefde 2024 op televisie

De officiële datum is nog niet bekendgemaakt, maar we verwachten dat seizoen twee weer in december begint.

