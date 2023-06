DIY: zo maak je in één middag een ‘memory in a box’

Een paar uur over in de middag? Journalist en paper lover Astrid van der Hulst laat zien hoe je herinneringen vastlegt in een luciferdoosje, oftewel hoe je een memory in a box maakt.

Dit heb je nodig

• leeg luciferdoosje (medium maat)

• wit papier

• potlood

• liniaal

• schaar

• plakkaatverf

• kwastje

• fineliner

• tekenspullen

• lijmstift

• restje karton

En zo maak je hem

In deze pdf vind je per stap een foto voor extra verduidelijking.

Leg het doosje op het witte papier en trek om. Maak de rechthoek iets kleiner door aan de rechterkant en aan de onderkant nog een lijn te ­trekken op 3 mm van de rand. Knip deze kleinere rechthoek uit. Zo past ie precies in het doosje. In totaal heb je drie van deze velletjes nodig om je tekeningen op te maken. Verf zowel de buitenkant van de hoes (die heet officieel buitenmantel bij een luciferdoos), als de binnen- én buitenkant van het binnendoosje. Laat alles drogen ­terwijl je verdergaat met de tekeningen. Voor de achtergrond gebruik je een van de drie witte papiertjes. Teken of schilder hierop bijvoorbeeld een landschap, een gebouw of het interieur van je kamer. Gebruik de hele breedte en hoogte van het papiertje. Plak de tekening in het binnendoosje. Op het tweede velletje teken je een voorwerp, wat dieren of zoals hier een paar wandelaars. Maak de tekening niet te gedetailleerd, je moet de omtrek kunnen uitknippen. Houd er ook rekening mee dat dit tekeningetje aan de ­rechterkant geplakt gaat worden. Knip de vorm uit. Op het derde velletje teken je iets wat je op de voorgrond wilt plaatsen, in dit geval een Schotse hoog­lander. Omdat dit tekeningetje vooraan in het doosje komt, teken je het iets groter dan de rest. Zo krijg je wat diepte in je ­voorstelling. Houd er ­rekening mee dat dit tekeningetje aan de linkerkant geplakt gaat worden. Knip de vorm uit. Door kleine stukjes ­karton onder de knipsels te plakken, zorg je voor diepte in het doosje. Plak meer stukjes als iets op de voorgrond moet komen (zoals hier de Schotse hooglander) en minder als iets op de achtergrond moet komen (zoals hier het groepje mensen). Plak de verhoogde knipsels nu op de ­achter­grond­tekening in het luciferdoosje. Verzin een naam voor je memory in a box, schrijf die op een restje wit papier en plak de titel op de bovenkant.

Tekst en fotografie Astrid van der Hulst

Gepubliceerd op 22 juni 2023