Doen deze herfst: bezoek een van deze pompoenboerderijen

Beleef deze herfst extra bewust en bezoek eens een van de pompoenboerderijen. Je kunt hier niet alleen pompoenen kopen, maar nog veel meer dingen doen.

Tekst Bente van de Wouw Bron Your Little Black Book Fotografie Jakob Owens/Unsplash

Gepubliceerd op 30 oktober 2024

De naam laat weinig aan de verbeelding over. Op een pompoenboerderij vind je, jawel, heel veel pompoenen. Dat levert niet alleen een mooi plaatje op, maar brengt ook plezier. Afhankelijk van de boerderij is er namelijk van alles te beleven. Eet een stukje pompoentaart, bijvoorbeeld. Of volg een workshop pompoen snijden. Dit zijn de locaties die dit najaar nog open zijn.

De Marlequi in Warmenhuizen

Een van de grootste pompoenboerderijen vind je in Warmenhuizen, Noord-Holland. Je koopt hier niet alleen allerlei verschillende soorten van de herfstige groente, maar je kunt hier ook een workshop pompoen snijden volgen.

Groentehof Poelen in Groesbeek

Bij deze boerderij in Gelderland kun je pompoenen tot laat in het jaar nog kopen. Ze organiseren speciale halloweendagen op de laatste drie zondagen van oktober (nu helaas al voorbij, maar wie weet voor volgend jaar) en na afloop kun je terecht op het terras om wat te eten of te drinken.

Charlotte’s Pompoenen in IJzendijk

Woon je in of vlakbij Zeeland, breng dan dit najaar eens een bezoek bij Charlotte’s Pompoenen. Rondom de verkoop worden ook allerlei workshops en evenementen georganiseerd. Zo zijn er voor kinderen speciale halloweendagen.

Pompoenerie in Best

Bij deze boerderij in Noord-Brabant vind je bijna álle soorten pompoenen, dus genoeg te zien. De workshops rondom halloween zijn helaas al voorbij, maar als je in de buurt woont, is het absoluut een bezoekje waard.

Puur van ’t Land in Bunnik

Deze winkel en boerderij in Utrecht is tot december open, dus je hebt nog genoeg tijd om de welbekende oranje groente (en andere van zijn soort) te bekijken. De eigenaren doen ook mee aan het NK pompoenkweken. Ja, dat is een ding.

