Hoe gaat het nu met Joy en Dani uit B&B vol liefde?

Kritisch was Joy op ‘zijn’ singles die afreisden naar Mount Joy in Malaga. Totdat Dani arriveerde. Hoe gaat het nu met ze?

Op ‘zijn’ berg startte de jonge B&B-eigenaar Joy van Swieten zijn zoektocht naar de ware, tijdens het derde seizoen van B&B vol liefde. Zes vrouwen stapten in het vliegtuig naar de Spaanse zon, in de hoop zijn hart te winnen.

Hoewel de spirituele ondernemer ietwat terughoudend en kritisch was, leek er toch iets op te bloeien tussen hem en de vrolijke Babette. Toch sloeg de vonk niet over en vertrok ze. In haar plaats arriveerden de vrijgezellen Elise en Dani. Weten we het weer?

Binnen enkele uren ontstond tussen Joy en Dani de langverwachte klik (en Elise sloeg op haar beurt aan het daten met Joys beste vriend). Is het stel nog steeds samen? Of was Joy toch te veeleisend?

Zo gaat het nu met Joy en Dani

Of ze nog een koppel zijn valt niet te betwisten. Dani emigreerde zelfs naar Spanje om met Joy te gaan samenwonen. Dat doet het stel nu al een poosje in hun camper, waarmee ze reizen maken en daar maken ze dan weer YouTube-video’s over.

Ook op Instagram is bij zowel Dani als Joy overduidelijk te zien dat de twee nog steeds happy together zijn. Onlangs vond er zelfs ‘gezinsuitbreiding’ plaats: het stel adopteerde een zwerfhond.

Kinderwens

Onlangs waren ze te zien in een terugblik op Videoland. Daarin liet Joy weten dat hij zijn focus iets verlegd heeft. ‘Ik heb ingezien dat ik niet nog twintig huizen wil hebben. We hebben nu twee kleine bedrijven en de rest staat te koop. Meer rust in mijn leven, daar ben ik wel blij mee,’ zegt hij.

De twee laten weten dat er een kinderwens is en dat als het gebeurt, het gebeurt. Maar echt actief zijn ze er nog niet mee bezig. In de nabije toekomst willen ze vooral meer gaan reizen. En ja, er is ook gesproken over trouwen.

De B&B waar het allemaal begon

Voor wie benieuwd is hoe de twintiger het voor elkaar heeft gekregen om zijn eigen verblijven op te richten (zonder startkapitaal), schreef hij een gratis e-book B&B kickstart gids.

