Met deze korte zomeroefening sta je positiever in het leven

Aandacht voor wat er goed gaat is belangrijk, zegt rituelencoach Bärbel Weiligmann, en de zomer is daar de perfecte tijd voor. Met dit korte zomerritueel kun je, samen of alleen, even stilstaan bij wat je hebt bereikt.

Gepubliceerd op 24 juli 2024

Samen met anderen

Neem met je vrienden vijf minuten de tijd om rustig te zitten. Kijk in stilte terug op de afgelopen twee maanden. Wat is goed gegaan? Wat is met succes afgerond? Ga samen naar buiten voor een korte wandeling. Zoek ieder een symbool dat hierbij past. Je mag er ook een foto van maken. Deel bij terugkomst jullie vondsten en waarom ze zijn gekozen.

Alleen

Ga vijf minuten rustig zitten. Denk na over de afgelopen twee maanden: wat is goed gegaan? Wat heb je met succes afgerond? Ga op zoek naar een voorwerp dat hier symbool voor staat, zoals een blaadje, schelp of steen. Je mag er ook een foto van maken. Neem het symbool of de foto mee naar vrienden of familie, en gebruik het als aanleiding voor een mooi gesprek over de zomer. Leg het symbool ergens neer waar je ‘m vaak ziet, bijvoorbeeld op je bureau of een kastje.

