Deze ’truc’ kan ervoor zorgen dat je productiever en energieker wordt

Voel je je halverwege de dag moe en uitgeblust en heb je moeite om je te focussen? Volgens verschillende experts kan deze truc helpen om productiever en energieker te worden.

Weleens van een coffee nap – oftewel een koffiedutje – gehoord? Volgens Dr. Keisha Sullivan, een longarts en slaapexpert, is dit een kort dutje dat je doet meteen na het drinken van cafeïne. Door dit te doen, krijg je niet alleen twintig minuten rust, maar naderhand word je ook veel alerter wakker. Als je deze twee activiteiten combineert, schijnen de gunstige effecten een stuk groter te zijn.

Werken coffee naps echt om productiever te worden?

Uit onderzoek blijkt dat zulke dutjes daadwerkelijk effectief kunnen zijn. Zo legt arts Dr. Markus Ploeser uit in een artikel voor Huffington Post dat een dutje de neurotransmitter adenosine ‘opruimt’. Deze transmitter zorgt ervoor dat je slaperig wordt. En wanneer de cafeïne wordt geactiveerd na je dutje, blokkeert dit de aanmaak van dezelfde neurotransmitter. Gevolg: je voelt je uitgerust en energiek.

Volgens Sullivan is er echter nog weinig onderzoek gedaan naar coffee naps. Voor sommige mensen werkt het, voor anderen juist niet. Ploeser noemt ook dat zo’n coffee nap geen vervanging moet zijn van slaap. Mensen die last hebben van stress of hartproblemen of om een andere reden slecht op cafeïne reageren, kunnen de coffee nap ook beter achterwege laten.

Zo neem je een coffee nap

Om zo veel mogelijk te genieten van de effecten, is het belangrijk dat je je houdt aan een paar ‘regels’. Zo moet er minimaal zes uur tussen je dutje en je bedtijd zitten. Het liefst doe je zo’n coffee nap dus overdag.

Die korte slaap mag niet langer duren dan dertig minuten en het is ook niet de bedoeling dat je uitgebreid de tijd neemt voor je koffie. Je kunt dat kopje het best binnen vijf tot tien minuten helemaal opdrinken. Lust je geen koffie? Dan kun je het ook proberen met een andere drank waar cafeïne in zit, zoals groene thee.

