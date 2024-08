5 originele creatieve cursussen die in het najaar 2024 starten

Zin in een creatieve cursus dit najaar? Via de Volksuniversiteit starten deze herfst verschillende creatieve cursussen, door heel het land.

Gepubliceerd op 29 augustus 2024

Glas in lood

Eens wat anders dan kleien of boetseren. Tijdens deze cursus leer je, jawel, hoe je zelf een glas-in-loodraam maakt. Dat behelst niet alleen glas snijden en breken, maar ook hoe je loodprofielen dichtwrijft en hoe je verbindingspunten soldeert. Daarnaast verdiep je je natuurlijk in hoe je een patroon of ontwerp tekent. De cursus is bijvoorbeeld te volgen bij De Kulturele Raad Hillegom en bestaat uit vijf lessen van ieder 2,5 uur. De groep bestaat uit maximaal vier deelnemers.

Je eigen kleding maken

Altijd al je eigen jurk slash trui slash broek willen maken met een naaimachine? Tijdens deze cursus in Soest leer je het in dertig lessen. Je begint met de basiscursus en als je die afgerond hebt, kun je verder met de cursus voor gevorderden. De lesdag valt op een dinsdag en start half september.

Ukele spelen

Voor iedereen die deuntjes wil leren maken zonder dat er een jaar oefenen aan vooraf gaat. Met deze cursus in Zevenaar leer je in tien lessen de ukelele te bespelen, of als je dat liever hebt, de gitaar. De lesdag valt op een maandag en de cursus is voor volwassenen.

Illustraties tekenen

In Rotterdam start half september de cursus illustreren. In twaalf lessen van ieder twee uur leer je hoe je een illustratie maakt die een verhaal, concept, product of ontwerp goed ondersteunt. Je leert om te gaan met verschillende materialen en stijlen en de cursus is inclusief alle materialen.

Speeches en column schrijven

Dat is even heel wat anders, maar net zo creatief. Hoe schrijf je een ijzersterke column van begin tot eind? Of een speech? Je leert het in deze cursus. In totaal volg je drie lessen op de locatie Utrecht, waarvan de eerste start in oktober.

