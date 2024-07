5x een stilteretraite in Nederland om tot rust te komen

Ontspannen en dingen weer in perspectief zien: dat lukt vaak net wat beter op een andere plek dan thuis. We delen vier keer een stilteretraite in Nederland om tot rust te komen.

Fotografie Mark Olsen/Unsplash

2 juni 2022

Stilteretraite in het klooster

In veel kloosters kun je je een paar dagen terugtrekken uit het dagelijks leven. Soms in totale stilte, soms wordt er bijvoorbeeld alleen tijdens de maaltijden niet gepraat. Vaak kun je ook deels meedraaien met het kloosterleven, bijvoorbeeld tijdens een viering in de kapel, een ochtendmeditatie of het beluisteren van een repetitie van de cantorij. Ook is er alle ruimte om een boek te lezen, wat te schrijven of ergens rustig in stilte te zitten. Kijk eens op deze websites:

Even uitzoomen

Een paar dagen pauze nemen van wat je thuis allemaal aan het doen bent, veel buiten zijn, niets is verplicht. Uitzoomen van waar je normaal middenin zit, noemt mindfulnesstrainer Karlijn Jacobs dat. Zonder de dagelijkse stressdingetjes die soms ongemerkt je leven in sluipen. Ze organiseert geregeld een Slow Living Weekend in een voormalig klooster in Ubbergen (bij Nijmegen). Op het programma staan onder meer yoga in de ochtend, meditaties en een stiltewandeling.

Mini-retraite

Laagdrempelig, vrolijk en inspirerend: zo omschrijft mindfulnesstrainer en meditatiebegeleider Suzan van de Roemer de driedaagse mini-retreats die ze organiseert op een mooie locatie in Friesland. Met verschillende meditaties en oefeningen, maar ook goed eten, bij het haardvuur of in de zon zitten, door het bos wandelen, goede gesprekken of juist stilte. Volgens Suzan gaat het er vooral om dat je meer ‘van binnen naar buiten’ gaat leven in plaats van andersom – dan weet je steeds beter wat op dat moment goed voor je is. Om zo met een opgeruimd hoofd en nieuwe inzichten weer naar huis te gaan.

Individuele retraite

Voor als je behoefte hebt aan een paar dagen stilte, maar niet per se een programma wilt volgen. Bij De Maanhoeve vind je individuele retraites. Tijdens de weekenden kun je wel mee-eten met de vaste maaltijden, een sessie meditatie (of iets anders) bijwonen, maar het hoeft niet. Je mag hier echt je eigen ding doen en dat maakt de plek fijn voor mensen die zich juist even terug willen trekken.

