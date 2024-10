Je relatie verbeteren? Stel deze 2 vragen aan je partner, aldus experts

Klinkt kort door de bocht, niet? Maar volgens onderzoek brengt het stellen van deze twee vragen je écht dichterbij elkaar. Zo kun je je relatie verbeteren in 3, 2, 1…

Gepubliceerd op 25 oktober 2024

In een relatie is het belangrijk om je partner te steunen en te blijven communiceren met elkaar. Dat is een open deur. Maar: wat niet iedereen ziet meteen in dat iedere persoon een andere vorm van steun nodig heeft. Wat de een enorm fijn vindt, kan voor de ander juist averechts werken. Stel daarom deze vragen aan je partner.

1 Hoe kan ik er voor je zijn in moeilijke tijden?

Pittige tijden maken we allemaal mee en steun van je partner kan daarbij helpen. Maar omdat iedereen behoefte heeft aan een andere vorm van steun, is het belangrijk om te wéten hoe je je partner het beste kunt steunen. Misschien heeft hij of zij behoefte aan praktisch advies, of juist aan een luisterend oor.

Uit een recent onderzoek van European Journal of Personality kwam naar voren dat als partners zich gehoord, gewaardeerd en gesteund voelen om hun problemen te tackelen, het de relatie verbetert. Wat volgens dit onderzoek juist niet werkt, is de emoties van je partner negeren of geen ruimte geven.

Daarbij is het ook belangrijk om de vraag om de zoveel tijd aan elkaar te blijven stellen, omdat behoeften kunnen veranderen met de tijd. En: iedere situatie vraagt weer om een andere vorm van steun. Nog meer varianten op de vraag:

Wat heb je van mij nodig als je je overweldigd of gestresst voelt?

Zijn er bepaalde acties die ik kan doen om het voor jou makkelijker te maken?

Is er een bepaalde manier waarop ik kan communiceren die je prettig vindt?

2. Hoe kan ik je steunen in het bereiken van je dromen en doelen?

Steun kun je als partner niet alleen in moeilijke tijden bieden, maar ook juist bij het najagen van hun dromen en doelen. Door deze vraag te stellen, krijg je een idee van wat belangrijk is voor jouw partner en zo kun je hem of haar helpen om hun doelen te bereiken. Uit een recent onderzoek, gepubliceerd in the European Journal of Social Psychology, kwam naar voren dat als je je partner steunt op dit gebied, er een grotere kans is dat hij of zij zich zelfverzekerder en toegewijder voelt in het najagen van hun dromen.

Daarbij is het even belangrijk om elkaars mijlpalen te vieren. Uit een onderzoek uit 2021, gepubliceerd in Frontiers in Psychology, kwam naar voren dat als je positief reageert op de overwinningen van je partner, interesse toont en mijlpalen viert, dit de kwaliteit van de relatie verbetert.

