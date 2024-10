Take it slow: 5 activiteiten in de herfst die je helpen om langzamer te leven

Omdat de herfst zo mooi is, als je maar de tijd neemt om het te zien. Met deze activiteiten in de herfst om langzamer te leven, beleef je het seizoen bewust.

Tekst Bente van de Wouw Bron Country Living Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 9 november 2023 Laatst bewerkt op 22 oktober 2024

Kijk hoe de bladeren vallen

Het enige wat je ervoor nodig hebt is een bankje. Ga naar je lokale park of een andere mooie plek onder de bomen, neem plaats en aanschouw de herfstshow. Zie hoe de bladeren vallen, focus op de wind op je gezicht en maak het nog leuker met een thee of koffie to go. Ook leuk: trek een warme jas aan en ga picknicken in het bos. Of: bezoek een pompoenboerderij in Nederland.

Maak nieuwe rituelen

En koppel ze aan de herfst. Dat kan een dagje appels plukken zijn, bijvoorbeeld. Of het uitsnijden van pompoenen. Misschien kun je een playlist maken vol herfstmuziek, of bak een appeltaart of perencake. Er zijn genoeg tradities en rituelen om uit te kiezen.

Leer een nieuwe hobby

Zoals breien, haken of borduren. Je hoofd wordt niet alleen rustig van de herhalende bewegingen die je maakt, de hobby’s zijn bij uitstek geschikt voor het najaar. Er gaat niets boven met je handen werken op de bank terwijl de regen op het raam tikt. Ook leuk en ontspannend: punch needle. Dit is een borduurtechniek waarbij je een holle naald gebruikt om je draad door de stof te drukken.

Ga op reflectiewandeling

Dat is niets meer en niets minder dan wandelen zonder afleiding. Probeer er één keer per dag een halfuur voor uit te trekken en laat je gedachten tijdens het lopen de vrije loop. Geen telefoon, geen meldingen, geen muziek of podcasts. Door bewust te wandelen, creëer je niet alleen een pauzemoment voor jezelf, maar zie je ook meer van je omgeving. Je kunt er ook voor kiezen om één keer in de week een wat langere wandeling te maken, door het bos bijvoorbeeld.

Kook met ingrediënten uit het seizoen

Een van de lekkere activiteiten in de herfst. Denk aan pompoen, appel, peer, kaneel, wortel, kastanjes en verschillende soorten kool. Nog leuker is om al die ingrediënten niet uit de supermarkt te halen, maar bij de lokale markt of een lokale boerderij.

Meer lezen