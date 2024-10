Als je hart in je keel zit: dit kun je doen tegen hartkloppingen volgens een dokter

Ken je dat gevoel? Sta je in de supermarkt of heb je zo een belangrijke meeting, bonst je hart plotseling zo hard dat hij bijna uit je borstkas lijkt te knallen. Fijn is het allesbehalve, maar gelukkig kun je iets aan hartkloppingen doen. Tips van een dokter.

Gepubliceerd op 6 oktober 2024

Voordat we die inzichten delen, is het eerst belangrijk om te weten waaróm je last hebt van hartkloppingen. Volgens Dr. Trisha Pasricha, die onder meer aan Harvard University in Amerika studeerde, komt een racend hart vaak voor als je bang of gestrest bent.

“Misschien sta je op het punt om een speech te geven op de bruiloft van je broer of word je op het matje geroepen door je baas,” zegt ze in een artikel in The Washington Post. “Dan is het niet gek als je een snelle hartslag hebt of je hart overslaat.” Bonst je hart echter in rust zonder inspanning of stress? Dan kan er meer aan de hand zijn. Heb je hier regelmatig last van, dan adviseert Pasricha om altijd langs de dokter te gaan voor onderzoek.

Hoe verlaag je je hartslag op korte termijn?

Of de oorzaak nou fysiek of mentaal is, op korte termijn zijn er twee klassieke technieken die je volgens Pasricha toe kunt passen om je hartslag weer naar beneden te krijgen. Komen ze.

De truc met het rietje: stop een rietje in je mond en knijp het uiteinde dicht. Blaas zo’n vijftien à twintig seconden in het rietje. Heb je die niet bij de hand? Dan kun je ook op je vinger blazen alsof het een rietje is. De duikreflex: vul een zak met ijs, houd je adem in en plaats de zak tegen je gezicht voor twintig à dertig seconden (of voor hoe lang je het maximaal volhoudt). Zorg ervoor dat de koudste gebieden je ogen en neus raken. Heb je geen ijs? Gebruik dan een zak met bevroren groenten of vul een kom met ijskoud water.

Waarom werken deze technieken tegen hartkloppingen?

Deze technieken activeren de nerves vagus, dit is een grote zenuw die je hersenen met je interne organen verbindt. Het is precies die zenuw die ervoor zorgt dat je in de ontspan-modus komt en uit die vecht-of-vlucht-modus gaat. Dus de volgende keer dat je hart weer in je keel bonst, weet je wat je te doen staat.

