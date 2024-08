De wandelgids: waar kun je wandelen in Groningen?

Ook hoog in het noorden van Nederland kun je uitstekend lopen. Waar kun je dan precies wandelen in Groningen? Probeer deze routes eens.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Denise Jans/Unsplash

Gepubliceerd op 22 augustus 2024

‘T Roege Pad – natuurgebied ’t Roegwold

Deze route van om en nabij honderd kilometer is verdeeld in vier étappes. Zo kun je ervoor kiezen om de route tijdens een lang weekend in zijn geheel te lopen, of een enkele étappe te doen. Je loopt door natuurgebied ’t Roegwold met afwisselende natuur en komt door verschillende dorpen. Genoeg te zien, dus.

Doezumermieden – vlakbij Drachten

Maak een wandeling van twaalf kilometer door turfwinningsgebied en vergeet je laarzen niet, want het is een ‘natte’ route. Je komt onder andere langs de Lauwers, een rivier die gedeeltelijk de scheiding vormt tussen Groningen en Friesland. Grappig detail: je loopt tijdens deze route ook over trilveen. Als je op deze grond springt, voelt het net alsof je op een trampoline staat.

Kardinge – vlakbij Groningen

Deze route van een fijne vijf kilometer brengt je onder andere langs graslanden, door bossen en langs moerassen. Je vindt hier veel weidevogels en in de plassen kun je allerlei verschillende soorten eenden zien zwemmen. Een paradijs voor vogelspotters.

Biessumerbos en Voolhok – ’t Hoge Land

Een route helemaal in het noorden van Nederland van in totaal ruim acht kilometer. Je loopt hier door het bijzondere wierdenlandschap van Biessum en Uitwierde. Je vindt hier nog veel oude wierden: kunstmatige heuvels die vroeger bescherming moesten bieden tegen hoog water. Langs de dijk zie je de Waddenzee.

Meer lezen