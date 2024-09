Deze muziek kan stress verminderen (+ homemade playlist met rustige nummers)

Zeventien nummers, waarvan eentje met stip bovenaan, ontdekten onderzoekers die zich afvroegen welke muziek stress kan verminderen. Komt dat even mooi uit, want we kunnen wel wat meer rust in ons hoofd gebruiken. Deze nummers en playlists kunnen daarbij helpen (en zelfs beter dan een massage).

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Anna Hard

Gepubliceerd op 17 september 2024

Muziek kan stress verminderen, toonde verschillende wetenschappelijke onderzoeken al aan. Er zijn zelfs bepaalde vormen van therapie waarin muziek de hoofdrol speelt. Maar wat kun je nou het beste luisteren als je onrust in je hoofd hebt? Want waar de een ontspant van klassieke muziek, wordt de ander zen van een portie metal (ja, die mensen bestaan echt).

Welke muziek kan stress verminderen?

Onderzoekers van Mindlab (een onafhankelijk bureau, verbonden aan de University of Sussex) voerden een kleinschalig onderzoek uit naar de effecten van bepaalde muziek. Ze lieten hun respondenten zestien nummers luisteren en keken naar verschillende fysieke stressresponses in het lichaam, zoals ademhaling en hartslag. Daarbij vergeleken ze het effect van het luisteren naar de zestien liedjes op twee punten: 1. of ze ontspannender waren dan de vernieuwde track Weightless van Macaroni Union (2023), en 2. hoe de nummers scoorden ten opzichte van een (professionele) massage.

Waarom de vergelijking met Weightless?

Dit nummer, dat oorspronkelijk werd uitgebracht in 2014, is speciaal gecomponeerd om de hartslag te verlagen en de luisteraar te ontspannen. De band kreeg daarvoor hulp van geluidsdeskundige Lyz Cooper. Het ritme van dit (lange) nummer vertraagt van zestig naar vijftig slagen per minuut, waaraan de hartslag van de meeste mensen zich aanpast. Dat gebeurt pas na vijf minuten luisteren.

Waarom deze 16 nummers?

Er werd een lange lijst met ontspannende muziek samengesteld met behulp van online beoordelingen en blogsites van muziekcritici. Deze lijst werd weer voorgelegd aan een aantal mensen en daaruit ontstond de een definitieve shortlist van zestien nummers uit verschillende genres: klassiek, pop en ambient (instrumentale sfeermuziek).

Hét meest ontspannende lied

Hoewel de deelnemers genoten van een massage, had het invloed op de ademhaling en daardoor een minder ontspannend effect. De deelnemers kwamen al luisterend naar muziek beter in de fysieke relaxmodus. Uit het onderzoek bleek één nummer veruit het grootste ontspannende effect te hebben: toch weer Weightless van Macaroni Union. De ‘relaxscore’ van dit nummer was elf procent hoger dan die van de andere zestien nummers en zes procent hoger dan die van een massage.

Wat Weightless onder meer zo ontspannend maakt – behalve de lengte van acht minuten en het afnemende ritme – is dat de melodieën in het nummer niet worden herhaald. Daardoor kan je hoofd volledig ‘uitstaan’ omdat het niet meer probeert het verloop van het lied te voorspellen. Het minst ontspannend bleek Sæglópur van de Ijslandse rockband Sigur Rós.

Uit ander onderzoek van Mindlab blijkt dat luisteren naar muziek meer ontspannend is dan het drinken van een kop thee, videospel spelen of wandeling maken. Let wel even goed op: het nummer Weightless is volgens hoofdonderzoeker David Lewis zelfs zo effectief dat hij afraadt om het nummer te luisteren als je autorijdt.

Kom maar door met die playlists

Do we need to say more? Waarschijnlijk niet, dus vind je deze op onderzoek gebaseerde relax-playlist hier, en staat op volgorde van meest relaxing. Omdat deze lijst uit wel heel, laten we zeggen ‘gevarieerde’ nummers bestaat, maakten we ook zelf een fijne playlist. Met rustige doch vrolijke en slow nummers. Die vind je hier.

Meer lezen