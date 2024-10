YouTube past algoritme voor jongeren aan (en waarom dat goed nieuws is)

Jongeren en sociale media: het is een veelbesproken onderwerp. Meestal niet in positieve zin, maar nu is er iets heuglijks te melden.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Becca Tapert/Unsplash

Gepubliceerd op 30 oktober 2024

Overweeg jij soms ook om al je apps in één keer te verwijderen? Omdat je steeds langer naar video’s kijkt op Instagram, of YouTube? De kneep zit ‘m in het algoritme, dat haarfijn weet waar jij graag naar kijkt en daar almaar beter in wordt.

Impact op je zelfbeeld

Hoe dat werkt? Zodra je bepaalde video’s op YouTube kijkt, krijg je meteen een heleboel andere opties in hetzelfde straatje aangeboden. Dat aanbod wordt bepaald door het algoritme. Experts delen met de NOS dat het tonen van bepaalde video’s waarop jongeren klikken schadelijk kan zijn voor hun zelfbeeld. Daarbij kun je denken aan fitnessvideo’s met perfecte lijven, maar ook video’s met een agressieve lading, of gevaarlijke challenges.

Kanttekening

Goed nieuws: YouTube ziet dit ook eindelijk in en zegt deze video’s minder of helemaal niet meer te willen tonen. Althans, aan minderjarigen met een account. Goed nieuws, toch?

Daar kun je wel een kanttekening bij plaatsen. Een 18+ account op YouTube aanmaken is namelijk heel eenvoudig. Veel jongeren doen dat ook, om bepaalde video’s toch te kunnen zien. YouTube legt de verantwoordelijkheid voor het aanmaken van zo’n 18+ account bij ouders. Wel hebben ze een iets nieuws om de ouders daarbij te helpen. Je kan de accounts koppelen. Zo kunnen ouders nu zien wat hun kind kijkt, wat het kind liket en waarop het reageert.

Erkenning voor de problemen

Op zich is die update een goede gedachte, al kun je je afvragen of het zoden aan de dijk zet. Volgens gezondheidspsycholoog Catharine Evers (Universiteit Utrecht) vinden jongeren toch wel hun weg naar de video’s die ze willen zien. Een definitieve oplossing kun je deze geste van YouTube dus niet noemen, maar misschien is die er überhaupt niet. En je zou het wel kunnen zien als erkenning voor de problemen, en een klein stapje in de goede richting.

