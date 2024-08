Je huis opruimen geeft rust: zo maak je je huis tóch schoon als je er geen puf voor hebt

Als het leven je overweldigt of je even niet lekker in je vel zit, delft je huis vaak het onderspit. Want je wilt het huis echt wel opruimen, dat geeft immers rust, maar je hebt er gewoon de energie niet voor. Met deze tips lukt het toch.

Tekst Bente van de Wouw Bron Everyday Health Fotografie Kinn Living/Unsplash

Gepubliceerd op 23 augustus 2024

Uit onderzoek blijkt dat als je je huis al een tijd niet schoongemaakt of opgeruimd hebt, dat negatieve gevolgen heeft op je mentale gezondheid. “Want hoe meer klussen er gedaan moeten worden, hoe meer jij overweldigd raakt,” zegt de Amerikaanse psycholoog Karen Lynn Cassiday.

Zo komt uit de studie naar voren dat vrouwen met een rommelig huis sneller depressief raakten dan vrouwen die een rustige leefomgeving hadden. En: de vrouwen met minder georganiseerde leefruimtes hadden een hoger level van het stresshormoon cortisol.

Reden genoeg dus om je huis tóch een beetje aan kant te maken, je welzijn heeft er namelijk baat bij. Maar hoe doe je dat als je er totaal de puf niet voor hebt en ieder klusje als te veel voelt? Cassiday geeft tips.

Tips om je huis op te ruimen als je de energie niet hebt

Begin klein

Je hoeft echt niet je hele huis in één keer schoon te maken. Het kan helpen om de taken op te delen. Schrijf voor jezelf op welke drie dingen de meeste prioriteit hebben en focus je op de eerste taak. Lukt dat? Dan kun je op een ander moment over op de volgende klus. Door je te focussen op één ding tegelijk, creëer je de motivatie om weer iets nieuws op te pakken.

Praat liever tegen jezelf

Misschien noem je jezelf lui als een taak niet lukt, of word je boos op jezelf omdat je het ‘weer hebt laten versloffen’. Maar deze negatieve zelfpraat vermindert niet alleen je zelfcompassie, maar ook je motivatie. Als je merkt dat je weer negatief over jezelf praat, probeer de gedachten dan om te buigen. Daar krijg je niet alleen meer zelfvertrouwen van, maar het versterkt ook je motivatie.

Doe de taken met de meeste impact eerst

Van een schone slaapkamer heb je meer profijt dan een nette badkamer. Het is de slaapkamer waar je meer tijd doorbrengt en: door een rustige leefruimte slaap je ook beter. Twijfel je tussen twee taken, kies dan voor die met de meeste impact.

Vraag om hulp

In kwetsbaarheid schuilt kracht en je hoeft niet alles alleen te doen. Vraag dus om hulp als je merkt dat je het nodig hebt. Met twee paar handen krijg je nou eenmaal meer gedaan.

Maak een dit-is-gelukt lijst

Geen to do-lijst, maar een opsomming van dingen die al gelukt zíj́n. Door de kleine overwinningen op papier te zetten, krijg je vanzelf meer motivatie en energie.

