Meer rust in je hoofd: deze 5 offline activiteiten helpen je ontprikkelen

Heb je behoefte aan meer rust in je hoofd? Creatief bezig zijn met papier heeft een therapeutisch effect en kan je helpen bij ontprikkelen. Vijf tips voor creatieve dingen die je allemaal met papier kunt doen.

Tekst Paulien van Diepen Fotografie Yelena Bryksenkova, Eggsdoodz en Deborah van der Schaaf

Gepubliceerd op 2 december 2024

Het creëren met papier, of het nu gaat om crafting, tekenen of journaling, kan helpen om je gedachten te ordenen en je gevoelens te uiten. Volgens onderzoek van Drexel Univeristy zorgt dit proces voor meer rust in je hoofd en kan het helpen om stress te verminderen. Zodra je met papier werkt, ben je even helemaal gefocust op die activiteit. Dat zorgt ervoor dat je in het moment bent: afleiding krijgt geen kans.

5 Paper DIY’s voor meer rust in je hoofd

Een aantal ideeën wat je met papier kunt doen:

Maak je eigen vision board

Knip illustraties, quotes en kleurenpaletten uit en maak hiermee een collage die jouw doelen en dromen visualiseren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen aan het begin van een nieuw jaar of nieuw project dat je wilt gaan starten. Hang hem op een plek waar je hem vaak ziet hangen, zodat je regelmatig wordt herinnerd aan je doelen. Schrijf een brief

Of je nu een brief schrijft aan een vriend(in), een familielid of aan jezelf. Het proces van schrijven kan je gedachten verhelderen. Dat kan natuurlijk op een wit vel papier die je in kale envelop stopt. Of – misschien iets gezelliger – op kleurrijk briefpapier, mét handgevouwen envelop erbij. Begin een bullet journal

Een bullet journal is een kruising tussen een agenda, dagboek en to do-lijst. Je kunt erin tekenen of schrijven om zo doelen te stellen, te reflecteren, je leven beter te organiseren of gewoonweg je gedachten te ordenen. En natuurlijk geldt ook hier weer dat je er tegelijkertijd iets moois van kunt maken. Maak een kaart voor iemand die je waardeert

Een persoonlijke kaart kan veel voor iemand betekenen – juist buiten de geijkte momenten van kerst en verjaardagen om. Helemaal als blijkt dat je er veel werk in hebt gestoken. Gebruik verschillende patronen, stickers en labels om persoonlijke kaarten te maken. Pak een cadeau creatief in

Wil je een cadeau inpakken? Denk out of the box en probeer eens een originelere manier in plaats van kant-en-klaar inpakpapier. Je kunt daarvoor verschillende materialen gebruiken. Als final touch gebruik je stickers in plaats van plakband.

Het Flow Book for Paper Lovers

Zin om aan de slag te gaan met deze paper DIY’s? Met Het Flow Book for Paper Lovers kun je experimenteren met verschillende materialen. Van cadeaupapier met bloemmotieven tot handgetekende illustraties, elke pagina is ontworpen om je creativiteit te stimuleren.

Dit boek is perfect om even los te komen van de dagelijkse drukte en je volledig onder te dompelen in creativiteit. Geen algoritmes of notificaties, alleen het papier dat uitnodigt tot bladeren, vouwen, schrijven en scheuren.

Je kunt het Flow Book for Paper Lovers hier bestellen.