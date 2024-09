Nieuwe trend: maak sporten weer ontspannend met ‘cosy cardio’

Ben je het helemaal beu om jezelf na een lange werkdag nog in het zweet te werken of kom je nauwelijks aan sporten toe omdat het als een moetje voelt? Misschien is cosy cardio dan iets voor jou.

Op TikTok wemelt het op dit moment van de cosy cardio video’s. Vrouwen die in hun pyjama, met een kop thee in de hand, langzaam wandelen op een loopband in de huiskamer. Meiden die rustig trappen op een indoor fiets terwijl ze naar hun favoriete show kijken. Je raadt het misschien al: cosy cardio draait helemaal om rustig bewegen in plaats van rennen en springen als een gek.

Content creator Hope Zuckerbrow maakte zo’n video (die inmiddels meer dan twee miljoen keer is bekeken) en vertelt: “Er ligt vanuit de maatschappij zo veel druk op vrouwen om er op een bepaalde manier uit te zien. Om die reden is sporten voor veel vrouwen een straf.” Door een ontspannend ritueel rondom haar work-out te creëren, heeft ze nu weer plezier in bewegen. ‘Meditatieve zelfliefde,’ noemt ze het.

Voorbeelden van cosy cardio

Rustig wandelen op een loopband of in de natuur

Dansen op je favoriete muziek

Licht fietsen

Een low impact dansvideo volgen

Een rustige vorm van yoga

Wat zijn de voordelen van cosy cardio?

Minder impact op je lijf

Doordat je rustig beweegt, heeft het minder negatieve impact op je lijf. Daaag, kniepijn en zere enkels. Deze trend is om die reden ideaal voor mensen die blessuregevoelig zijn of net beginnen met sporten.

Minder druk om te presteren

Voor iedereen die de sportschool maar een intimiderende plek vindt. Met cosy cardio is iedere vorm van beweging goed, waardoor je minder druk voelt om te presteren.

Toegankelijker en vaak goedkoper

Sporten kun je gewoon in of rondom je huis doen en dure abonnementen zijn verleden tijd. Nog een voordeel van sporten in je woonkamer of slaapkamer, is dat je eerder kiest voor beweging. Je hoeft er immers niet helemaal voor naar een locatie en daardoor stap je in een verloren halfuurtje sneller even op de loopband, bijvoorbeeld.

Je luistert beter naar je lijf

Bij cosy cardio ben je niet bezig met afstanden, aantal verbrande calorieën of snelheid. Het gaat er vooral om dat je verbinding maakt met je lijf en daadwerkelijk voelt hoe het op dat moment met je gaat. Een heel ander uitgangspunt dan intensieve cardio.

