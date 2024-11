Somber door slecht weer? Zo blijf je happy als het grauw en guur is buiten, volgens psychologen

We weten heus wel dat Nederland geen zonovergoten land is. Maar soms lijkt het wel extra veel en lang grauw te zijn. Word je somber door slecht weer? Zo blijf je happy als de weersvoorspelling uit enkel wolken en regen bestaat.

De winter- of zomerdip: het is een kwaal die voort kan komen uit een bepaald seizoen. Hoewel er geen direct causaal verband is tussen somberheid en slecht weer, hebben zon, wolken en regen wel degelijk invloed op de psyche.

The rainy day blues

Veel mensen voelen zich somberder bij slecht weer. Een Zwitsers onderzoek uit 2018 toonde zelfs aan dat regen invloed heeft op politiek stemgedrag of hoe je geholpen wordt in een restaurant. Niet gek dus, dat je je anders voelt wanneer de regen met bakken uit de hemel komt.

Somber door slecht weer: zo blijf je happy

1. Het ‘ik word geleefd’-gevoel

Ontspanning is belangrijk, en dat kan op verschillende manieren. Uit een in Nature gepubliceerde review blijkt dat er een link is tussen somberheid en mentaal-passieve activiteiten die we vaker doen als het slecht weer is. Om je levendig en gelukkig te blijven voelen, is het – helemaal op grauwe dagen – belangrijk dat je je vertier niet (alleen) zoekt in netflixen of gamen, maar (ook) in brein-stimulerende bezigheden zoals lezen, craften, iets bouwen of andere manieren van ‘actief ontspannen’.

2. De trigger van somberheid door slecht weer

Bij sommigen zorgt bewolking of regen voor somberheid en stress. Het kan helpen om te onderzoeken wat de trigger is, volgens klinisch psycholoog Jacquelyn Johnson. Waarom word je precies somber door slecht weer? Sommige mensen vinden het eng om in de regen te rijden, anderen worden somber van het idee ‘niet naar buiten te kunnen’. Probeer deze redenen los te koppelen van je gevoel van blijdschap. Ook kan het helpen om eventuele angstige gedachten te onderzoeken en om te buigen.

3. Het licht zien

Diverse onderzoeken bevestigen: daglicht is cruciaal voor ons welzijn (ja, ook als het bewolkt is of regent). Het is dus belangrijk om ook – en juist – op donkere dagen naar buiten te gaan. Wolken, wind en regen maken het misschien iets minder aantrekkelijk om een luchtje te scheppen, maar ook dan bereikt uv-straling je. Een daglichtlamp kan ook helpen, zonder dat het je ‘extra’ tijd kost. Een paar minuten tijdens het tandenpoetsen, make-uppen of ontbijten kan al helpen (advies is wel om een expert te raadplegen als je hiermee wilt beginnen).

4. Levensstijl onder de loep

“Het is niet ongewoon om je op donkere dagen moeër te voelen,” vertelt klinisch psycholoog Kristine Berrett aan Healthline. Een regelmatig slaapritme is dan belangrijk. Ook wanneer je de behoefte voelt om meer te slapen: slaap elke dag even lang.

Daarnaast kan het helpen om goed te kijken naar wat je eet. Bij vermoeidheid zijn we namelijk sneller geneigd om vet en zoet voedsel te eten, wat juist weer kan leiden tot futloosheid, blijkt uit (kleinschalig) Amerikaans onderzoek. Een uur aan extra slaap kan al zorgen voor betere eetgewoonten. Een gemiddelde volwassene heeft zo’n zeven tot acht uur slaap per nacht nodig.

5. Sport (thuis)

Bij somberheid door slecht weer kan beweging een dosis gelukshomormonen in je aanwakkeren. En dat hoeft echt geen Nederland in beweging-achtige situatie te worden waarbij je voor de tv staat te hupsen. Je kunt thuis bewegen ook toegankelijk, simpel en leuk maken. Bijvoorbeeld met een spel als Twister of games als Just Dance of Nintendo Sports. Ook een home cleaning-work-out (twee vliegen in één klap), korte yogasessie of stoeien met huisgenoten of -dieren is al een stap in de goede richting.

Raadpleeg bij aanhoudende depressieve klachten altijd een deskundige.

