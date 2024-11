Doe-tip: je telefoon inleveren en samen craften bij de Offline Club

Een avond, week of maand zonder telefoon zijn; mensen hebben er behoefte aan, maar makkelijk is het niet. Bij de Offline Club kun je ervaren hoe dat is. Creative managing editor van Flow Caroline deed een avond mee.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Rachael Gorjestani/Unsplash

Gepubliceerd op 7 november 2024

Samen met mijn dochter (20) en een tas vol craftspullen stap ik op een woensdagavond het Amsterdamse café Pipes & Beans binnen. “Welkom op deze eerste editie van het Creative Café,” begroet Jordy van de Offline Club ons bij binnenkomst. En offline betekent in dit geval ook echt offline, want we moeten meteen onze telefoon inleveren. Deze gaan in het, zoals Jordy het noemt, ‘telefoonhotel’: een kluis vol ‘bedjes’ waar de telefoons deze avond een tijdje verblijven – totdat je het café weer verlaat.

Zonder telefoon inspiratie opdoen

Het café is van het type retro huiskamer met gezellige schemerlampen. We zoeken een plekje terwijl om ons heen mensen aan verschillende tafeltjes al zijn begonnen met tekenen, breien, borduren en kletsen. We stallen onze spullen uit: mijn dochter gaat journalen – pagina’s volschrijven, aangevuld met ingeplakte foto’s en plaatjes – en ik ga tekenen. Meteen dient zich een klein probleem aan: ik teken graag foto’s na, maar die staan natuurlijk op mijn telefoon die net te ruste is gelegd. Wanneer ik om me heen kijk, is hier ook genoeg vast te leggen zoals het gebloemde vintage schoteltje waarop mijn stuk carrot cake ligt.

Vliegtuigstand aan; en dan?

Om 19.30 uur opent Jordy de avond, waarbij hij uitlegt dat steeds meer mensen behoefte hebben om offline te zijn, maar zich vervolgens afvragen: en nu? Wat ga je dan doen wanneer je niet op je telefoon zit? Iets maken met je handen, bijvoorbeeld – voor mij is dat vanzelfsprekend, want ik ben zonder smartphone opgegroeid en teken al van kinds af aan. Maar wanneer dat niet zo is, zijn deze edities van het Creative Café een goed begin.

Telefoon vol, hoofd leeg

De eerste drie kwartier van de avond wordt er niet gekletst en is iedereen geconcentreerd aan het werk om een ‘creative flow state’ te bereiken, zoals ze dat bij de Offline Club noemen. En ook al teken ik vaak thuis, en organiseer ik craft nights met vrienden: hier in dit café voelt het toch anders. Want door écht offline te zijn en die drie kwartier in stilte te tekenen, is mijn concentratie dieper en mijn lichaam meer ontspannen.

Later op de avond loopt iedereen rond om bij elkaar te kijken wat er wordt gemaakt – zo doe ik ideeën op om ook eens iets anders te gaan proberen dan alleen te tekenen (borduren?!). Tegen 22.00 uur fietsen we weer naar huis, opgeladen en met een leeg hoofd – de telefoon lekker nog even op vliegtuigstand.

