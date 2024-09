Binnenkijken bij: droom weg bij deze 3 tiny houses

Voor als je droomt van klein en misschien wel off-grid wonen of als je gewoon even lekker wilt loeren. Binnenkijken bij drie verschillende tiny houses.

Gepubliceerd op 6 september 2024

Wij zijn fan van tiny houses – en niet alleen omdat ze vaak in een groene omgeving staan. Want doordat je klein woont, druk je de kosten én het is een stuk duurzamer. De stap om daadwerkelijk in zo’n klein huisje te gaan wonen is in Nederland vanwege de wetgeving lastig, maar zeker niet onmogelijk. En dromen mag altijd, toch? Het Britse Country Living denkt daar hetzelfde over en maakt regelmatig binnenkijkers met die schattige tiny houses in de hoofdrol. We zetten onze favorieten op een rij.

Een omgebouwd schoolhuisje

John Loecke en Jason Oliver Nixon zijn allebei interieurontwerpers en dat is absoluut te zien aan het voormalige schoolhuisje dat ze ombouwden. Waar de meeste mensen het spannend vinden om aan de slag te gaan met behang en kleurrijke verf, gaat het duo niets uit de weg. Het resultaat? Een warm welkom zodra je de drempel overstapt. Check Country Living voor een uitgebreide binnenkijker plus interview met de twee creatievelingen.

Fotografie @madcapcottage

Een boomhut van glas

Over dromen gesproken. Lijkt net uit een deftig sprookje te komen, toch? Designer Christina Salway maakte een plantenkas slash boomhut en dat resulteerde in dit magische bouwsel. Dit tiny house bestaat uit ongeveer 75 oude ramen. Check Country Living voor een uitgebreide tour.

Fotografie @christinasalway

Van boomhut naar tiny house

Boomhutten zijn in trek, blijkt ook weer uit het tiny house van Emily en Sloane Southard. Met twee fulltime banen en een jonge dochter duurde het even voor hun project af was, maar het resultaat mag er zijn. Ze hebben het lange tijd verhuurd via AirBnB en besloten in 2022 om de boomhut (en het bijbehorende huis op hetzelfde stuk land) te verkopen. Wie zou nu de gelukkige eigenaar zijn? Een uitgebreide tour vind je op Country Living.

Fotografie: @thefoxhousenashville

