Met deze Camp Snap camera schiet je digitaal ‘analoge’ foto’s

Hou je van het dromerige effect van analoge foto’s, maar vind je het een gedoe om de foto’s te laten ontwikkelen? Dan is deze digitale analoge camera van Camp Snap misschien wel iets voor jou.

Tekst Nadie van Moorselaar Fotografie Yang Deng/Unsplash

Gepubliceerd op 23 november 2024

Wellicht herken je het wel: je maakt een strandwandeling en de zonsondergang is zo mooi, dat je het graag wilt vastleggen. Je pakt je telefoon erbij en wordt afgeleid van alle berichten die binnenkomen. Snel schuif je ze weg en open je de camera. Hmm… Op de foto ziet de zonsondergang er minder spectaculair uit. Je probeert de instellingen nog te veranderen, maar eigenlijk is het moment al voorbij. Zon onder, geen gelukte foto en niet echt in het moment geleefd. Daar hebben de makers van Camp Snap iets op bedacht.

Digitaal of analoog?

Een Camp Snap camera is een digitale camera, met het gevoel en uiterlijk van een analoge camera. De camera heeft – net als een wegwerpcamera – geen scherm. Zo raak je niet afgeleid en blijf je in het moment. Er zijn geen ingewikkelde instellingen: de flits kan aan of uit. De rest doet ie vanzelf. Wil je wel iets meer keuze in hoe de foto’s uit je camera komen? Camp Snap heeft drie verschillende filters die je kunt downloaden: een standaard-, een zwart-wit- en een vintage filter. Omdat de camera geen filmrol heeft die vol kan raken, kun je ruim 2000 pogingen wagen om die zonsondergang erop te krijgen. Hij slaat je foto’s namelijk gewoon met de ingebouwde sd-kaart op.

Voordeliger én milieubewust

Nog een voordeel: met deze camera ben je goedkoper uit. Je maakt geen kosten aan het ontwikkelen van je foto’s. Je sluit de camera aan op je computer en ta-da, daar zijn ze. Zo kies je zelf welke foto’s je wilt afdrukken en welke je simpelweg in je digitale fotoalbum laat staan. Daarnaast hoef je niet – zoals bij een wegwerpcamera – steeds een andere te kopen. Je kunt hem opladen en dus steeds opnieuw gebruiken. De Camp Snap camera is, kortom, ook nog eens vriendelijker voor het milieu.

