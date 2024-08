Waarom Karine haar dagen begint met een duinwandeling + fijne routes (ook als je niet aan de kust woont)

Juist als journalist Karine Hoenderdos het druk heeft, loopt ze de duinen in. De ideeën komen dan vanzelf.

Tekst Karine Hoenderdos Fotografie Floris Andréa/Unsplash

Gepubliceerd op 11 augustus 2024

Het is druilerig en het schemert nog een beetje als ik wakker word. Meteen denk ik aan alles wat ik vandaag nog moet doen. Vier mensen bellen, een artikel afronden, een column tikken (maar ik weet nog geen onderwerp!), een offerte maken. Ik krijg sterk de neiging om me weer om te draaien. Toch rol ik uit bed, trek een joggingbroek en trui aan en… stap op de fiets naar de duinen. Want inmiddels weet ik het wel: hoe drukker ik het heb, hoe belangrijker de natuur voor me is.

Nog geen uur later heb ik zes herten gezien, ben ik helemaal rustig in mijn hoofd en weet ik precies waar ik die column over ga schrijven. Dat doen de duinen nou altijd met mij. Ik ben echt dol op dit stuk prachtige Nederlandse natuur dat de zee scheidt van stad en polder. De duinen hebben alles in zich: stuivende toppen en groene dalen, ruige vlaktes en stille meertjes, Schotse hooglanders en konijnen, bloemen en bramen. Elke keer als ik er kom, ben ik gelukkig. Vooral als ik een hert spot.

Steeds hetzelfde rondje

Ik kom zo vaak in de duinen dat mijn Instagram-account @duindame heet. Vrienden denken daarom weleens dat ik de complete 3800 hectare van het Nationaal Park Zuid­-Kennemerland (de duinen tussen Zandvoort en IJmuiden) op mijn duimpje ken. Maar nee, vaak wandel ik juist hetzelfde rondje. Saai? Ik dacht het niet! De duinen zijn iedere keer weer anders. Om te beginnen door het weer natuurlijk: van grijze dreigende middagen tot heldere koude ochtenden. Maar nog het meest door de seizoenen. Ik ben verrukt als in de prille lente de eerste blaadjes te zien zijn of het walstro gaat bloeien in de zomer. Ik weet inmiddels precies op welke heuvel de herten ’s ochtends staan te grazen, ik ken de paden waar een hazelworm ligt te zonnen of het duinviooltje bloeit. Dankzij de duinen ken ik het ritme van de natuur.

Meestal loop ik alleen, zonder muziek of podcast in mijn oren. Pas dan ervaar ik echt de rust. Hoe hectisch mijn leven soms ook is en wat er ook in de wereld gebeurt, de natuur gaat onverstoorbaar haar gang. Het is heerlijk relativerend dat er geen konijnen zijn met deadlines en dat de bomen nooit een verborgen agenda hebben. Zo krijg ik grip op de waan van de dag.

Bewust ervaren

De duinen zijn dus een zegen voor mijn hersenpan. Dat blijkt ook uit de wetenschap, zegt Rogier Hoenders, psychiater en oprichter van het Centrum Integrale Psychiatrie. “Regelmatig in de natuur zijn kan helpen bij angst, slaapproblemen en ADHD, is goed voor het geheugen, je aandacht en creativiteit, en gunstig bij depressie. Ook kan het stress verminderen, de bloeddruk en hartslag laten dalen en de afweer verbeteren. De Japanners noemen het shinrin-yoku, oftewel bosbaden. Het is wel van belang dat je de natuur bewust ervaart. Gebruik je zintuigen: wat ruik je, wat voel je, wat hoor je, wat zie je?”

Zelf is Rogier Hoenders ook een duinliefhebber: “Als ik een moeilijk artikel moet schrijven, ga ik het allerliefst naar Terschelling. Lopend op de Boschplaat voel ik als het ware de kennis en feiten door mijn hoofd zakken en een keurige plek krijgen. Vaak grijp ik dan mijn telefoon en dicteer ik mezelf in één keer de structuur van het verhaal.”

De Konikroute

Op een kille ochtend ontmoet ik boswachter Eveline Blok bij duiningang Duin en Kruidberg in Santpoort-­Noord. Ze werkt bij Natuurmonumenten en we gaan samen de Konik­route lopen die ze heeft ontworpen. Eveline: “Ik wilde alle aspecten van de duinen laten zien: van weelderig bos tot woeste leegte. Zo’n route bedenken heeft letterlijk veel voeten in de aarde. Je begint met het uitstippelen op papier, dan ga je de route een paar keer lopen en uiteindelijk ook markeren. Zwaar werk, omdat de markeerpaaltjes echt diep moeten worden ingegraven.”

Nog 5 fijne duinen om in te wandelen

Soesterduinen: deze stuifduinen midden op de Utrechtse Heuvelrug worden omringd door bossen en heide. Er lopen verschillende wandel- en fietsroutes door het gebied. Bekijk ze hier. Loonse en Drunense Duinen: de wind in combinatie met grote open vlaktes hier zorgen voor een steeds veranderend landschap. Ook al loop je dus steeds dezelfde route, je zult steeds iets anders zien. Loop bijvoorbeeld de route Bosch en Duin. Schoorlse Duinen: hou je van uitdaging? De Schoorlse Duinen behoren tot de hoogste van het land, dus reken op hier en daar een klim. Je vindt in dit gebied meer dan zestig kilometer aan wandelpaden, waaronder het Boswachterspad Noordzeewandeling. Amsterdamse waterleidingduinen: in dit duingebied mag je buiten de paden lopen. Extra leuk, want je kunt hier damherten tegenkomen. Hoewel het gebied ook gebruikt wordt voor drinkwatervoorziening in Amsterdam, merk je daar helemaal niets van. Nationaal park De Maasduinen: ook langs rivieren vind je duinen. Dit gebied is ontstaan tijdens de laatste ijstijd en is op sommige plekken 25 (!) kilometer breed. Mooie wandelroutes vind je in de buurt van Landgoed De Hamert.

