Heb jij het gehad met ‘gewone’ sporten? Probeer deze 6 bijzondere sporten

Wat als padel, hardlopen of de sportschool niet jouw cup of tea zijn, maar je wel in bent voor lichamelijke beweging? Probeer dan eens een van deze bijzondere sporten.

Tekst Adeline Mans Fotografie Polina Kuzovkova/Unsplash

Gepubliceerd op 7 juli 2024

6x bijzondere sporten

1. Waterwandelen

Hiken is populair, maar voor wie het net wat spannender wil maken, is er waterwandelen. Het is net zo simpel als het klinkt. Je waadt tot ongeveer je middel het water in en begint aan een stevige wandeling door een willekeurige zee of plas. De weerstand van het water en de oneffen ondergrond zorgt ervoor dat je lichaam voortdurend naar balans zoekt en daar komt flink wat spierkracht bij kijken. Een vereiste voor een aangename waterwandeling is natuurlijk wel dat het water lekker op temperatuur is, anders voelt het eerder als een ijsbad. Voor de koudere dagen hijs je jezelf in een wetsuit zodat je er toch op uit kunt gaan.

2. Ultimate frisbee

Weet je nog vroeger op het strand? Niets leuker dan uren en nog eens uren de frisbee door de lucht te laten zoeven. Met een beetje pech moest je broer of zus meters door het zand akkeren om de frisbee ergens tussen de badgasten op te duiken. Ultimate frisbee werkt net even anders. De sport kan binnen of buiten beoefend worden, en op het gras of zand is het veld maar liefst 100 meter lang en 37 meter breed. Je speelt in teams van vijf tegen vijf of zeven tegen zeven. Dat ligt maar net aan de ondergrond. Het mooie aan de sport is dat er geen scheidsrechter bij komt kijken, want je speelt ultimate frisbee op basis van eerlijk spel. Ben je het niet eens met een situatie? Dan gaat de frisbee terug naar het punt vóór een situatie.

3. FloatFit

Spetter pieter pater, we blijven nog even lekker in de buurt van het water. FloatFit is een (bijzondere) sport voor wie houdt van een high-intensitytraining, maar daar een leuk element aan toe wil voegen. De aquabase ligt in een zwembad en is de basis van jouw work-out. Het is niet alleen de kunst om zelf stabiel te blijven bij het uitvoeren van de oefeningen, maar ook de beweging van het water veroorzaakt door je buren te trotseren. Grote kans dat je af en toe het water in wiebelt, maar dat hoort er natuurlijk ook bij.

4. Aerial yoga

Ter land, ter zee én in de lucht. Yoga is fysiek en mentaal een sport waar je sterk en zen van wordt. Maar heb je ooit aerial yoga geprobeerd? Door het gebruik van een aerial doek krijgen de oefening nog een andere dimensie dan op de mat. De hangmat geeft een veilig gevoel en dat werkt niet alleen door in het lichaam, maar ook in de geest. Het geeft ondersteuning aan het lichaam waar nodig, het biedt verlichting, maar het is tegelijk uitdagend. En dat allemaal terwijl je door de lucht zweeft.

5. Plogging

Als je het Zweedse plocka upp en jogga combineert, dan krijg je plogga: een combinatie van joggen en vuilnis oprapen. Het ontstond toen Erik Ahlström in 2016 naar Stockholm verhuisde en zich verbaasde over de hoeveelheid afval in de straten van de hoofdstad van Zweden. Met ploggen combineer je het joggen of hardlopen met het oprapen van vuilnis, waardoor een intervaltraining ontstaat. Daarnaast draag je bij aan het stukje bij beetje opruimen van de wereld. Je hebt alleen maar hardloopschoenen en een vuilniszak nodig om te beginnen.

6. Bungee fitness

Een stevige work-out, maar dan met de hulp van een elastiek. Bungee fitness is een perfecte sport voor als je geblesseerd bent of moeite hebt met bewegen, maar daarnaast is het vooral ook waanzinnig leuk. Je bounced door een zaal aan een elastiek, terwijl je figuurlijk maar ook letterlijk door de oefeningen zoeft en zweeft. Uitermate geschikt voor wie het liefst als stuiterbal door het leven gaat.

