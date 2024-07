21x hobby’s waar je geen scherm voor nodig hebt

In je vrije tijd niet naar een scherm staren, maar juist met je handen bezig zijn. Met deze 21 nostalgische hobby’s kan het.

Traditionele hobby’s zijn weer in, lezen we in een artikel van Country Living. En dat is niet zo gek, want uit onderzoek blijkt dat bezigheden zoals breien, borduren en tekenen je stressniveau verlagen en je mentale gezondheid verbeteren. Nog meer goed nieuws: de meeste klassieke hobby’s kun je zo duur (of goedkoop) maken als je zelf wilt.

Minder scherm, meer hobby

Wat vaker met je handen bezig zijn, betekent ook dat je je schermtijd verlaagt. En dat is goed, want uit onderzoek blijkt dat constant naar dat blauwe licht staren, nadelige gevolgen heeft. Je hoeft niet bang te zijn dat je te weinig tijd voor je nieuwe hobby hebt. Een paar uurtjes tekenen in het weekend kan al genoeg zijn om te genieten van de voordelen ervan.

Wil je graat iets nieuws proberen? Probeer dan breien eens, bijvoorbeeld. Er zijn tegenwoordig genoeg moderne breipatronen te vinden en het is ook nog eens lekker rustgevend. Of probeer macrame of weven eens. Ook leuk: punch neelding. Dat is borduren, maar dan net even anders. Hieronder alle hobby’s zonder scherm op een rij.

21 hobby’s zonder scherm

Bakken Puzzelen Tuinieren Breien Borduren Punch needling Kleurplaten voor volwassenen Naaien Bordspellen spelen Kaarsen maken Scrapbooking Haken Zines maken Collage maken Schilderen op nummer Macrame Weven Pottenbakken Een instrument bespelen Zeep maken Kalligrafie

