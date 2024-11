Aan de haak: 5x haakpatronen voor beginners die gratis zijn

Je hoeft echt niet meteen je pinpas te trekken voor een fijn haakpatroon. Vijf haakpatronen voor beginners die helemaal gratis zijn.

Gepubliceerd op 8 november 2024

Met een beetje goed zoeken heb je ze zo gevonden, haakpatronen die zowel modern, makkelijk als helemaal voor noppes zijn. Zo vind je op Wolplein maar liefst 135 gratis haakpatronen, waarvan het merendeel in het Nederlands. Ook op de website Hobbii vind je genoeg patronen waar je niets voor betaalt en zo zijn er nog meer fijne websites. Een greep uit de patronen.

5 haakpatronen voor beginners die gratis zijn

Gehaakte manden

Leuk om je planten of andere snuisterijen in te doen. Het patroon is voor beginners en in het Nederlands. Voor drie mandjes heb je maar één bol wol nodig van 100% katoen. Daarnaast vind je bij het patroon ook drie verschillende varianten. Daar ben je wel even zoet mee.

Scrunchie

Je schrunchie hoef je nooit meer te kopen, want die maak je voortaan gewoon zelf. Voor beginners in zowel Nederlands als Duits en in allerlei verschillende kleuren te maken: van pastel tot aardetinten. Voor ieder kapsel wat wils.

Velvet gevlochten kussen

Gemaakt van de allerzachtste velourgaren. Je kunt dit kussen in verschillende kleuren maken en hoewel de moeilijkheidsgraad ‘gemiddeld’ is, geven veel hakers die je voorgingen aan dat het patroon erg goed te doen is.

Deken

Die bankhang-sessie is nog lekkerder als je daarbij je zelfgemaakte deken kunt gebruiken. En hij is nog modern ook. De wol komt in allerlei verschillende kleuren zodat het altijd bij je interieur past. Hakers die dit patroon ook maakten, geven aan dat het zeer makkelijk is om te volgen.

Totebag

Zo kun je in stijl (en lekker duurzaam) naar de markt. Je maakt deze tas voor beginners met één grote bol katoen en je haakt ‘m met een naald van vijf millimeter. Ook deze wol is in allerlei verschillende kleuren beschikbaar.

