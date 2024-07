Beste mevrouw/heer in plaats van andersom + nog meer voorbeelden van micro-feminisme

Ken je micro-feminisme al? Kort door de bocht zijn dit dagelijkse handelingen om seksisme te bestrijden. Want waarom moet de ‘heer’ altijd voor ‘mevrouw’ in een formele mail? En nog meer voorbeelden van klein verzet door vrouwen voor vrouwen.

Tekst Bente van de Wouw Bron Marie Claire Fotografie Social Cut/Unsplash

Gepubliceerd op 5 juli 2024

Micro-feminisme bestaat natuurlijk al langer, maar de term kreeg ik een flinke opleving toen filmproducent Ashley Chaney in maart 2024 een video deelde over haar dagelijkse verzet tegen seksisme. “Wanneer ik een e-mail stuur naar een CEO of een bedrijfsleider die een assistent heeft, zet ik haar altijd als de belangrijkste ontvanger en vermeld haar als eerste,” zegt ze in haar video. “Misschien lijkt het onbelangrijk, maar het is voor mij een manier om te zeggen ‘ik zie je’.”

Aan het eind van haar filmpje vraagt ze anderen ook om voorbeelden van micro-feminisme. De video gaat viral en honderden vrouwen delen hun subtiele maar toch grootse acties.

Zo reageert iemand: ‘Ik werk op een kleuterschool en als een kind ziek is, bel ik de vader altijd eerst. Voor financiële vragen contacteer ik eerst de moeder.’ Nog een reactie: ‘Als iemand praat over een dokter/specialist/advocaat of een andere persoon met een hoge functie, vraag ik altijd: “En, wat zei ze?”‘

Verfrissende trend

De video is inmiddels al bijna driehonderdduizend keer geliked. De feministische activist Anna Toumazoff noemt deze nieuwe trend verfrissend. In een online artikel voor Marie Claire zegt ze dat er in 2017 ‘een vrij wraakzuchtig feminisme’ gold rondom #MeToo, wat gerechtvaardigd was. Maar de laatste tijd is er een toename van cyberpesten tegen feminisme en organisaties.

‘Het lijkt erop dat de nieuwe generaties zich op hun eigen manier bezighouden met feministische eisen en dit gebeurt op een zachtere, meer aanvaardbare manier voor sommigen, maar niet minder doortastend en belangrijk.’ Een mooie trend.

Nog meer voorbeelden van micro-feminisme volgens tiktokkers

Beste mevrouw/heer schrijven als je een formele mail typt. Een verjaardagskaart afsluiten met de naam van de vrouw en daarna de naam van de man, in plaats van andersom. De naam van de vrouw als eerst op een koopcontract, daarna die van de man. Als er iets gesjouwd of getild moet worden en ze vragen om mannen, stuur dan een sterke vrouw (of ga zelf). Als er gepraat wordt over een sportwedstrijd, vraag dan of het mannen- of vrouwenteam speelt.

