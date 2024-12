Je darmen en brein zijn verbonden: 5 ingrediënten die je kunnen helpen om beter in je vel te zitten

Dat gezond eten belangrijk is, weten we al langer. Maar wist je dat je darmen en brein verbonden zijn, en dat bepaalde etenswaren zorgen voor een betere mentale gezondheid? Zo zit dat (en deze ingrediënten geven die boost).

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Jimmy Dean/Unsplash

Gepubliceerd op 6 december 2024

We weten inmiddels echt wel dat een portie groenten beter is voor ons lijf dan een pak koekjes uit de supermarkt. Maar de relatie tussen wat we eten en onze mentale gezondheid is veel groter dan we dachten. Dit vertelt Dr. Uma Naidoo – een voedingspsychiater (ja, echt) die studeerde aan Harvard University – in een artikel voor Huffington Post.

Volgens Naidoo wordt de informatie over het eten dat we consumeren rechtstreeks gecommuniceerd aan ons brein. “Negentig procent van de receptoren voor de neurotransmitter serotonine, die verantwoordelijk is voor onder andere onze stemming, bevindt zich in de darmen. Dat laat al zien hoe krachtig de relatie tussen eten en onze mentale gezondheid is.”

Dr. Wolfgang Marx, een senior onderzoeker bij de Food and Mood Centre aan Deaking University in Australië, noemt in hetzelfde artikel dat meerdere datapunten erop wijzen dat een gezond dieet je mentale gezondheid kan verbeteren.

Geen quick fix

Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat het mediterraanse dieet geassocieerd wordt met een verlaagd risico op depressie, terwijl zwaar bewerkt voedsel in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op depressie.

Dat betekent echt niet dat als je zo nu en dan in een zak chips graait, je plotseling depressief wordt. En als je voor één dag alleen maar gezonde voeding eet, is een depressie ook niet ineens verdwenen.

“Er is niet één voedingsmiddel verantwoordelijk voor het verbeteren van je mentale gezondheid en de relatie tussen darmen en brein. Het gaat er vooral om dat je gezonder eet op de lange termijn,” aldus Marx.

Dat doe je door bijvoorbeeld meer ‘echt’ voedsel te eten. Pure ingrediënten zoals groenten, fruit, noten en zaden, waar veel vitamines en antioxidanten inzitten. Hieronder een aantal van de voedingsmiddelen die experts adviseren om mee te nemen in je dieet.

5 etenswaren die goed zijn voor je mentale gezondheid

Zalm

En alles waar omega 3-vetzuren in zitten. Uit klinische onderzoeken komt namelijk naar voren dat die vetzuren een positief effect hebben op het verminderen van een depressie. Andere etenswaren met veel omega 3-vetzuren zijn makreel, sardientjes, walnoten, chiazaad en lijnzaad.

Meervoudige koolhydraten

Denk aan volkoren granen en (met name zetmeelrijke) groenten. Deze voedingsmiddelen zorgen voor een stabiele vrijlating van glucose, dat weer goed is voor je brein. Ze stimuleren ook de aanmaak van serotonine.

Verse fruit en groenten

Daar is weinig uitleg bij nodig. Ze bevatten veel antioxidanten en mineralen die je nodig hebt voor een goede gezondheid.

Voeding waar tryptofaan inzit

Dit is een aminozuur en bouwsteen voor serotonine. Het zit onder meer in kalkoen, eieren, kip, zuivel, noten en zaden. Combineer je tryptofaan met meervoudige koolhydraten, dan wordt de aanmaak van serotonine extra gestimuleerd.

Probiotica

Denk aan augurken, zuurkool en ingelegde ui. Dit is voedsel waarin veel probiotica zit, wat weer belangrijk is voor gezonde darmen (en dus ook je brein). Zo blijkt uit onderzoek dat er een link is tussen etenswaren met probiotica en een verlaging van sociale angst.

