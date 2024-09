Vaak chaos in je hoofd? Zo vind je weer rust en balans (en dat kost maar een paar minuten per dag)

Behoefte aan meer rust in je hoofd? Voelt je leven vol en druk? Ben je altijd maar aan het haasten? Moe? Je bent niet de enige. En soms is het dan nodig om even stil te staan. Zodat je daarna met meer energie en ín balans weer verder kunt. Zo doe je dat.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Francisco Moreno/Unsplash

Gepubliceerd op 3 september 2024

Vooropgesteld: er is niets mis met je als je even niet meer weet hoe je écht uitrust. Heel veel mensen hebben daar last van. We rennen vaak maar door en vergeten aan onszelf te denken. En bij drukte schieten de fijne momenten – die zo goed voor ons zijn, er het eerst bij in. Daarom roepen we de komende maanden uit tot Selfcare Season.

Meer rust in je hoofd met (korte) selfcare

Niet alleen de natuur, maar ook jijzelf gaat door ‘seizoenen’. Na de zomer voelen we ons vaak moeier, keren we naar binnen, kunnen we meer onrust voelen. Volgens deskundigen een goed moment om stil te staan en wat meer rust in je hoofd te creëren. Dus bedacht Flow in samenwerking met Psychologie Magazine en Happinez de Selfcare Challenge.

Voor wie de rust en balans even kwijt is

Challenge? Dat klinkt misschien als iets groots, iets dat juist extra tijd kost (en dat heb je niet). Maar dat valt mee. Je krijgt tijdens Selfcare Challenge handvatten voor meer rust en balans. Van omgaan met prikkels tot wandelroutes en langzamer leven.

Want selfcare hoeft niet veel tijd te kosten. Zie het als een gratis mini-cursus die je vanuit huis kunt doen. En waarbij je elke dag maar een paar minuten hoeft te ‘reserveren’ voor een fijne oefening of deskundig advies. Zodat je na de challenge met een rustiger hoofd weer verder kunt.

Schrijf je dus snel in voor de gratis Selfcare Challenge en ontvang tien dagen lang korte oefeningen, fijne tips en adviezen in je mailbox. Stok achter de deur nodig? Stuur de challenge door naar een vriendin, collega of familielid en doe tegelijkertijd mee.

Selfcarepakket t.w.v. € 450,-

Bij inschrijving voor de challenge maak je automatisch kans op een selfcarepakket ter waarde van € 450,-. Het pakket bestaat uit allerlei fijne producten van Flow, Psychologie Magazine en Happinez. Denk aan een Book for Paper Lovers, planner, training, meditatiekussen en nog veel meer.

Op een rijtje: hoe werkt het?

Kijk voor alle informatie rondom de Selfcare Challenge op deze pagina. Liever direct inschrijven? Dat kan hieronder.

In het kort werkt de challenge zo:

Inschrijven doe je hieronder – helemaal gratis – tot eind september.

De Selfcare Challenge start op 1 oktober, je ontvangt dan de eerste mail.

Leer in 10 dagen om meer te ontspannen, een gezonde balans te vinden en beter naar jezelf te luisteren – ook wanneer dat moeilijk is.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Meer lezen