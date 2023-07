Onthaasten: dankzij deze simpele veranderingen ga je niet meer racend de dag door

Onthaasten bevordert een rustiger zenuwstelsel, een rustigere geest, meer gemak, meer licht en meer plezier. Maar hoe doe je dat, in de hectiek van alledag?

Probeer om te beginnen eens om je de tijd meer toe te eigenen. Hoe? Heel simpel: door op een dag voor een paar dingen meer tijd in te ruimen.

1. Een kleine check-in

Zet bijvoorbeeld ’s morgens de wekker een kwartier eerder, maak een kop thee of koffie en denk alvast rustig na over je dag – zonder meteen naar je telefoon te grijpen.

Neem die extra tijd ook bij het slapengaan. Zet een kop thee, overdenk je dag en luister met je ogen dicht naar de geluiden om je heen.

Deze simpele veranderingen kunnen al als winst voelen: aan het begin van je dag laat je je niet meteen door allerlei wisse­wasjes van jezelf weg trekken. En aan het einde van de dag keer je naar jezelf terug.

2. Je tijd toe-eigenen met een zinnetje

Een zinnetje dat gedurende de dag kan helpen: ‘Zo, ik ga hier eens even voor zitten.’ Daardoor eigen je je tijd toe in plaats van dat je achter ‘m aan rent, smekend om nog een paar minuten extra.

Wanneer je hier een paar minuten per dag mee oefent, gaat dat vanzelf over in meer minuten, en misschien wel een uur of een middag.

Deze inzichten komen uit de zine die je bij Flow 1-2023 kreeg. Bij elk nummer uit dit jaar krijg je een zine cadeau, met steeds een ander thema. Om uit te knippen, in elkaar te vouwen en te bewaren.

Illustratie Femme ter Haar Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 5 juli 2023