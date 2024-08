Sunshine guilt: schuldgevoel als je binnen blijft terwijl de zon schijnt (+tips)

Sunshine guilt: dat schuldgevoel dat je bekruipt als je liever binnen bent terwijl het éíndelijk lekker weer is. Zo ga je ermee om.

Tekst Bente van de Wouw Bron Happiful Fotografie Vidar Nordli-Mathisen/Unsplash

Gepubliceerd op 18 augustus 2024

Waar: in Nederland komt een warme dag met zon nou eenmaal minder voor dan in, laten we zeggen, Spanje. Dus als die zon dan eindelijk schijnt, heb je misschien het gevoel dat je naar buiten móét. Want ‘iedereen is buiten’ en ‘morgen kan het misschien niet meer’. Maar als je eerlijk bent, zit je vandaag liever binnen. Hallo, sunshine guilt.

Volgens de website Happiful, betekent sunshine guilt dat je je schuldig voelt omdat je liever binnen blijft terwijl het buiten lekker weer is. De term kreeg onlangs veel bekijks, naar aanleiding van de video van contentmaker Renee Reina. Aan de reacties te zien mag het duidelijk zijn: je bent niet de enige met dit gevoel. Wat kun je eraan doen? Misschien helpen deze tips.

3 tips bij sunshine guilt

Buig je gedachten eens om. In plaats van je schuldig te voelen omdat je liever binnen zit, kun je je ook focussen op de positieve kanten van binnen blijven. Misschien heb je op dit moment behoefte aan ontspanning en rust, en kun je dat het beste binnenshuis vinden. Dat is helemaal oké. Ga offline. Door al die foto’s en video’s op social media van mensen die buiten allerlei dingen aan het doen zijn, versterk je alleen maar je het gevoel dat je iets mist (FOMO). Kies de middenweg. Als mensen zijn we zo goed in zwart-witdenken, maar het hoeft niet altijd alles of niets te zijn. Je kunt er ook voor kiezen om een kleine wandeling te maken buiten, en vervolgens weer lekker naar binnen te gaan. Dan heb je een beetje van beiden.

