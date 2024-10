Walk of Life 2024: wandel mee met de eerste mentale vierdaagse en word gratis geholpen door een coach of therapeut

10 oktober is het World Mental Health Day. Op die dag gaat de allereerste editie van Walk of Life 2024 van start. Tijdens deze vierdaagse wandel je jezelf onder begeleiding van een coach of therapeut gratis naar een betere mentale gezondheid.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Walk of Life

Gepubliceerd op 2 oktober 2024

Van 10 tot en met 13 oktober krijg je via Walk of Life de mogelijkheid om onder begeleiding van een professional vier dagdelen in groepsverband te wandelen, gesprekken te voeren en oefeningen te doen. Allemaal bedoeld om aan je mentale gezondheid te werken en eenzaamheid aan te pakken.

Tijdens de eerste editie van dit burgerinitiatief, met onder andere Erik Scherder, Hanna Verboom en Jim van Os, bieden 150 coaches verspreid over het land gratis mentale zorg aan. Hierdoor krijgen 1500 mensen de kans om deel te nemen.

Je mentale gezondheid verbeteren doe je samen

Die Walk of Life wordt niet zonder reden georganiseerd. Zo worstelen steeds meer Nederlanders met eenzaamheid, angsten, zorgen of depressieve gevoelens. In 2022 gaf 49% van de volwassen bevolking aan matig tot sterk eenzaam te zijn. En omdat hulp niet altijd toegankelijk is, krijgt niet iedereen de hulp die hij of zij eigenlijk nodig heeft. Het burgerinitiatief vond dat het tijd was om die drempel naar hulp te verlagen.

Waarom er voor een wandelvierdaagse is gekozen? Omdat het zo goed samengaat met het verbeteren van je mentale gezondheid. ‘Wandelen activeert verschillende hersennetwerken die je stemming verbeteren en stress verminderen,’ zegt neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder – ambassadeur van Walk of Life.

Klinkt dit als iets voor jou?

Je kunt je nog steeds aanmelden voor de allereerste editie van Walk of Life. Op de website van het burgerinitiatief vind je ook meer informatie en alle locaties van de vierdaagse.

