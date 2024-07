Wandelgids: waar kun je wandelen in Overijssel?

Omdat een wandeling in eigen land net zo leuk kan zijn als over de grens. Waar kun je wandelen in Overijssel?

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Michel Bosma/Unsplash

Gepubliceerd op 18 juli 2024

Boeskoolroute – Oldenzaal

We starten meteen met een lange: de Boeskoolroute in en rondom Oldenzaal. Het is een wandeling van totaal 20,5 kilometer, via knooppunten. Je loopt niet alleen door de oude plaats, maar komt ook door afwisselend landschap.

OV-stapper Holterberg – van Nijverdal naar Holten

Een OV-stapper is een oude NS-wandeling die nog steeds actueel is. In 16,5 kilometer loop je van station Nijverdal naar Holten over het unieke heuvellandschap van Boswachterij Sallandse Heuvelrug. Ondanks dat we in Nederland zijn, is het soms best even klimmen. Het heidegebied dat je doorkruist is bijzonder: alleen op deze plek in ons eigen land vind je nog korhoenders (familie van de fazant), in het wild.

Woeste route Salland

Vooruit, nog een wandelroute over de Sallandse Heuvelrug. Want een bijzonder gebied kent wel meer noemenswaardige wandeltochten. Zo ook de route van Natuurmonumenten. Je loopt in 16,4 kilometer over het afwisselende en monumentale Landgoed de Sprengenberg. Van bos naar akkers naar hei naar weids uitzicht op de heuvels. Op deze route is genoeg te zien.

Stadswandeling – Zwolle

Omdat door de stad wandelen ook zo leuk kan zijn. Loop in zo’n 6 kilometer door de hoofdstad van Overijssel, via smalle straten en kleine stegen. Tussendoor kun je desgewenst verschillende musea in die een bezoek waard zijn, of neerstrijken op een terras.

