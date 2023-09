Zo herken je je eigen valkuilen (en trap je er niet steeds in)

Gewoontegedrag zit ingebakken in je hersenen. Dat scheelt veel energie: zo blijft er ruimte om over andere dingen na te denken.

Jammer genoeg raken ook de gewoontes die jou niet per se helpen door herhaling in je brein verankerd. Om zo’n patroon te doorbreken, kun je het beste eerst ontrafelen wat het gedrag waar je vanaf wilt je precies oplevert.

Stel jezelf deze vragen:

Wanneer trapte je in de welbekende valkuil?

Wat ging eraan vooraf?

Hoe voelde je je na afloop?

Weet je wat jouw valkuil is (bijvoorbeeld: zodra je gestrest bent, begin je te mopperen)? En weet je wat het je na afloop oplevert (bijvoorbeeld: ontspanning)? Probeer deze gewoonte dan te vervangen door een nieuwe. Kies een nieuwe gewoonte die plezierig voor je is (bijvoorbeeld ontspanning door een wandelingetje in plaats van te mopperen). Wanneer je dit nieuwe belonende gedrag vaak genoeg oefent, kan het op den duur een automatisch patroon worden: je bouwt als het ware een bruggetje over je valkuil heen.

Het doorbreken van een gewoonte is lastig en niemand doet het perfect. Een terugval in een oud patroon voelt misschien als een mislukking, maar hoort erbij. De truc is om een uitglijder te zien als een kans om te leren. Wat kan helpen is een preventieplan opstellen dat je voor lastige situaties achter de hand hebt: ‘In deze situatie doe ik dit. En als dat gebeurt, doe ik dat.’

Deze inzichten komen uit de zine die je bij Flow 03-2023 kreeg. Bij elk nummer krijg je dit jaar een zine cadeau, met steeds een ander thema. Om uit te knippen, in elkaar te vouwen en te bewaren.

Handlettering Femme ter Haar Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 6 september 2023