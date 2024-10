5x totaal verschillende recepten voor kaneelbroodjes

Heerlijk voor een herfstige dag in het weekend, de combinatie van suiker, boter en kaneel. Vijf verschillende recepten voor kaneelbroodjes.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Svitlana/Unsplash

Gepubliceerd op 26 oktober 2024

De Zweedse kaneelbroodjes

Deze kaneelbroodjes van Uit Paulines Keuken maak je helemaal zelf van begin tot eind. Ze zijn zacht, zoet en kleverig en op de Zweedse manier opgerold: in een soort knoop. Het maken ervan kost maar twintig minuten plus oventijd. Goed te doen, toch?

De snelle kaneelbroodjes

Voor als je wél zin hebt in een huisgemaakt kaneelbroodje, maar niet wilt wachten op rijzend deeg (want dat duurt een poos). Met dit recept van Laura’s Bakery zijn je baksels bliksemsnel klaar, omdat er croissantdeeg wordt gebruikt. Aan smaak doen ze in ieder geval niet af.

De vegan kaneelbroodjes

Omdat je met vegan boter net zo’n lekkere cinnamon rolls kunt maken. Probeer dit recept eens van BE Vegan, inclusief vegan glazuur.

De Amerikaanse kaneelbroodjes

Net wat anders dan de Zweedse kaneelbroodjes, maar erg lekker. Dit recept voor cinnamon rolls van Sally’s Baking Recipes komt niet alleen met een foto-stappenplan, maar ook met verschillende keuzes als het op glazuur aankomt. Ga je voor roomkaas of voor vanilleglazuur?

De Zweedse kardemombroodjes

Ze lijken op kaneelbroodjes en ze smaken bijna hetzelfde, maar er zit toch echt geen (of heel weinig) kaneel in. Deze Zweedse broodjes zijn gemaakt met kardemom. Dat maakt ze net iets minder zoet.

Meer lezen