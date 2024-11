Creatief idee voor een fotoboek 2024: een scrapbook maken (zo doe je dat)

Je kunt je foto’s van 2024 natuurlijk bundelen in een digitaal fotoboek. Óf maak een scrapbook en geef er compleet je eigen draai aan. Cosier dan deze hobby wordt het niet.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Chrystiana Squared.One/Unsplash

Gepubliceerd op 29 november 2024

Weleens van een scrapbook of scrapbooking gehoord? Het vertaalt zich naar ‘plakboek’ en betekent niets meer dan dat je je leven vastlegt op een creatieve manier. Een soort visueel dagboek.

Ga los met papier, stickers, glitter, washitape en stempels. Extra leuk is om je foto’s van 2024 in een scrapbook te bundelen. Dat maakt het niet alleen nog persoonlijker, maar geeft ook een boost aan je creativiteit.

Zo begin je met een scrapbook maken

Koop een mooi notitieboek, haal oude tijdschriften uit de kast en verzamel allerlei stickers, stempels en papier. Een goede start van je project is het Flow Book For Paper Lovers. Hierin vind je nagenoeg alles wat je nodig hebt om met scrapbooking te beginnen. Denk aan posters, stickers, fijne plaatjes, briefpapier, etiketten en meer. Als je alle benodigdheden in huis hebt, kun je een thema voor je scrapbook bedenken. Je kunt voor één onderwerp gaan, zoals natuur of een rustige uitstraling, of voor iedere pagina of tijdsperiode verschillende stijlen kiezen. Leg alle foto’s en papieren die je in wil plakken op de pagina en schuif en puzzel tot je tevreden bent. Tijd om alles vast te lijmen. Wees niet bang om dingen perfect te doen. Juist die toevalligheden en ‘foutjes’ maken je scrapbook tot iets persoonlijks.

Het Flow Book For Paper Lovers is je beste vriend

Ken je ons Flow Book for Paper Lovers al? Dit is een boek vol paper goodies. Fijne papieren, kleurrijke illustraties, stickers, kaarten, etiketten en meer vind je hier allemaal in terug. Oftewel: het is je beste vriend als het aankomt op scrapbooking. Dit zit er allemaal in.

Illustraties die je onder andere terugvindt in het Flow Book For Paper Lovers

