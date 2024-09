Voel je extra stress na je vakantie? Je bent niet de enige. Dit kun je doen

Na je vakantie weer in het echte leven landen, is soms confronterend. Je werk of studie staat weer op je te wachten en je mag weer aan de bak. Dat kan stress opleveren.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Palina Liashkovich/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 16 augustus 2023 Laatst bewerkt op 3 september 2024

Ooit gehoord van de Sunday scaries? Dat is dat gespannen gevoel op zondagavond, omdat morgen de week weer begint en dus al je verantwoordelijkheden weer op je liggen te wachten.

Stress na vakantie

Het leven met deadlines, to do-lijsten en verantwoordelijkheden staat soms in schril contrast met vakantie. Het is onder andere dat contrast waardoor je soms zo weinig zin hebt om weer in dat ‘normale leven’ te landen, vol afspraken en drukte.

Dat kan stress opleveren na je vakantie. En dat terwijl je net zo’n ontspannen tijd achter de rug hebt. Hoe komt dat? “Psychologisch gezien is het een reactie op de perceptie van een dreiging”, vertelt klinisch psycholoog Jonathan Abramowitz aan The Atlantic.

Met de nadruk op perceptie. Want of je je nu druk maakt om het vroege opstaan of alle openstaande taken, de stress wordt vaak veroorzaakt doordat we overhaaste conclusies trekken en ons vermogen om met de situatie om te gaan, onderschatten, aldus de psycholoog. We denken dat het werkende of studerende leven zwaar gaat zijn, maar in realiteit valt dat vaak hartstikke mee.

Hoe ga je ermee om?

Wat je perceptie ook is, geen zin hebben in werk of studie na je vakantie is volkomen normaal. Hoe zorg je er dan voor dat je na je vakantie niet overweldigd wordt door alles wat er op je ligt te wachten?

The Guardian tipt een aantal kleine aanpassingen om dat gespannen gevoel te verminderen.

Uit onderzoek blijkt dat maandag of de dag na een vakantie ons zo zwaar valt, omdat we minder autonomie hebben over onze dag. Ineens bepaalt iemand anders – of dit nu je werkgever, opdrachtgever of schoolrooster is – wat je mag doen. Door naast de normale taken simpelweg tijd in te plannen voor jezelf breng je dat gevoel van autonomie terug. Schakel echt af tijdens je vakantie. Mensen die op vrije dagen alsnog hun werkmail checken, voelen zich meer gespannen als ze weer aan de bak mogen. Neem de ochtend na de vakantie de tijd om je prioriteiten op orde te krijgen en een planning voor jezelf te maken. Dat lukt ook beter, omdat je een tijdje afstand van je taken hebt gehad. Dat zorgt voor een frisse blik op dat wat belangrijk of urgent is.

Begin tenslotte rustig. Verwacht niet van jezelf dat je meteen weer op de volle 100 procent start. Neem de tijd om te landen en prioriteiten te stellen en kom zo langzaamaan weer in je ritme.

De Amerikaanse content creator Marisa Jo Mayes zweert hierbij. Een ‘Bare Minimum Monday’ noemt ze ’t: “Het is een manier om jezelf als mens boven jezelf als werknemer te zetten. Die zelfcompassie heeft mijn werkende leven radicaal veranderd.”

