Wandelaars opgelet: er is een nieuwe pelgrimstocht aan de Waddenkust

We kennen allemaal de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Maar wist je dat je in Nederland ook pelgrimstochten hebt? Nieuw is het Ziltepad aan de Waddenkust.

Gepubliceerd op 20 juli 2024

Dit pad langs de kustlijn van Nederland in Groningen en Friesland werd in 2023 geopend als proef. Het initiatief van Stichting Alde Fryske Tsjerken en Groninger Kerken was een succes, dus daarom is het aantal etappes nu uitgebreid. Deze zomer gingen ze van drie naar negen etappes en er volgen er nog 13, de komende jaren. Die 22 etappes gaan namelijk de kerken tussen Den Helder en de Duitse grens met elkaar verbinden.

Stille landschappen en karakteristieke dorpen

Er valt genoeg te zien tijdens de tocht en tegelijkertijd is er ruimte voor rust en bezieling. “Je voelt je meteen anders als je in het noorden van Fryslân en Groningen komt”, zegt directeur Atze Jan de Vries van Stichting Alde Fryske Tsjerken. “Dichtbij de natuur en de zee. Stille landschappen, karakteristieke dorpen en kerktorens die de horizon bepalen. Het Ziltepad bundelt je beleving van deze weidse gebieden, cultuur en het tijdloze van eeuwenoude kerken.”

