Worden we wel gelukkig van (ver) op reis gaan? Een ode aan de thuisvakantie

Een vakantie over de grens of naar een ver oord klinkt idyllisch en voor veel mensen is het zomers vaste prik. Maar kom je écht tot rust van een tijdje buitenland, of vind je tijdens een thuisvakantie stiekem meer rust?

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Oleg Yudin/Unsplash

Gepubliceerd op 25 juli 2024

Iedereen is anders, dus dat we allemaal een andere betekenis geven aan vakantie staat voorop. Zo deed journalist Annemiek Leclaire al (zelf)onderzoek naar wat die paar weken vrij voor haar betekenen. Haar conclusie? Dat ze op dit moment vooral goed doet aan vertraging, en dat kan eigenlijk het best met een vakantie dichtbij huis. Wél een andere omgeving, maar niet de heisa van een vakantie buitenland.

Annemiek in Flow 6: “Ik fietste langs de velden, wandelde door dorpjes op een steenworp afstand, nam de veerboot naar het eiland waar ik altijd al kom en keek er naar de wolken. Scharrelde langs de verlaten vloedlijn. Juist door de eenvoud lukte het toen helemaal met die vredige vertraging.”

Op reis gaan kan ook dichtbij

Ook filosoof Pieter Hoexum verlangt naar een vakantie in de buurt: “Op reis gaan kan ook dichtbij. Ik doe dat zelf door dagelijkse ommetjes, minireisjes en minivakanties.”

Voor Wim Daniëls, die in 2021 een boek uitbracht over vakantievieren, is vakantie vooral ‘verrassing’. “Niet luieren of uitrusten of bijkomen, maar verrast worden door mensen en dingen die ik nog niet kende. En die zijn er altijd en ze zijn ook altijd op de een of andere manier ‘verrijkend’.”

Daniëls: “Het hoeft niet te gaan om hoge bergen, zeldzame uitzichten, grote bouwwerken. Het zit juist meestal in kleinere dingen, in ‘vondsten’ die ik doe: een boek dat ik toevallig tegenkom dat ik thuis nooit zou hebben ontdekt en gelezen, of een speciale gewoonte die ik nooit eerder heb gezien, of een woord dat ik prachtig vind.”

Of je gelukkiger wordt van een vakantie dichtbij of een lange reis, hangt dus helemaal af van wie je bent als persoon. Houd je van avontuur en een beetje prik op de cola, dan is een thuisvakantie misschien niet bruisend genoeg voor je. Heb je juist behoefte aan rust, vraag jezelf dan af of je echt drie weken rond wilt trekken in de jungle.

Voordelen van de thuisvakantie

Geen hectiek. Volgens vakantietrendwatcher Tessa aan de Stegge voorkom je met een thuisvakantie veel hectiek. “Je slaapt lekker in je eigen bed en kunt toerist worden in je eigen stad. Er is altijd wel een film die je nog wilde zien, een nieuw museum waar je niet aan toe was gekomen en een restaurant waar je altijd al eens had willen eten.” Duurzaam. Je laat immers de auto of het vliegtuig staan. Daaag moeheid. Je hebt namelijk geen last van jetlag, cultuurshocks of vermoeidheid van de reis terug. Enne, in je eigen bed slaap je bijna altijd beter. Daar knap je sowieso van op. We hoeven je niet te vertellen dat een staycation beter is voor je portemonnee. Je krijgt de kans om met een frisse blik naar je eigen omgeving te kijken. Tijdens een thuisvakantie bekijk je de wereld toch door andere ogen en dan kun je plotseling iets nieuws zien. Geen plannen. Je hoeft niet per se vroeg uit bed om de Eiffeltoren te zien en er is geen jungletocht die je semi verplicht moet doen (want stel je voor dat je ‘m mist!). Dat betekent dat je ’s ochtends wakker kunt worden zonder plannen en precies kunt doen waar jij zin in hebt.

Meer lezen