3 bijzondere wandelingen in Europa die je deze zomer wil maken

Leuk om ook eens een mooie wandeling over de grens te doen. Dit zijn drie heel verschillende routes in Europa.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Jonny Gios/Unsplash, Michael Hacker/Unsplash, Peter Thomas/Unsplash

Gepubliceerd op 5 mei 2019 Laatst bewerkt op 10 juli 2024

Van kust naar kust langs Hadrian’s Wall – Engeland

Deze wandeling loopt tussen Bowness-on-Solway in het noordwesten, naar Wallsend, vlak bij Newcastle in het noordoosten – zo’n 134 km. Bijzonder is dat je de complete route langs Hadrian’s Wall loopt, een UNESCO werelderfgoed, en ooit de noordelijkste grens van het Romeinse rijk.

De muur is niet je enige uitzicht tijdens deze meerdaagse tocht. Je komt langs ruige heide, bos, verschillende forten en natuurlijk kustlijn. Onderweg passeer dorpen met cafés, pubs en b&b’s, en er lopen goede busverbindingen langs de route. Je kunt deze route het best bewandelen in de maanden mei tot oktober.

Meer informatie over deze route vind je hier.

Laugavegur, IJsland

Deze wandeling van in totaal 55 km staat bekend om zijn veranderlijke (en spectaculaire) landschap. Laugavegur betekent letterlijk de weg naar warme bronnen en de meerdaagse hutten-trektocht is populair bij wandelaars van over de hele wereld. Startpunt is Landmannalaugar, waarna je richting het zuiden naar Þórsmörk loopt (of andersom natuurlijk).

In gemiddeld vier dagen tijd kom je langs berkenbossen, kijk je de diepten van de canyon Markarfljótsgljúfur in, wandel je door zwarte woestijnen en lavavelden en heb je ook nog een ontmoeting met de twee gletsjers Eyjafjallajökull en Mýrdalsjökull. En natuurlijk zijn er ook de bekende warmtebronnen. Beste periode om te gaan is van juli tot half september.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

De Hoge Route langs Cinque Terre, Italië

Deze route van 40 km verbindt de vijf bekende dorpen via een pad dat minder vaak belopen wordt dan bijvoorbeeld de blauwe route (de bekendste en drukste). Start bijvoorbeeld in het havenstadje Porto Venere en loop langs de kust, door pijnbossen, wijngaarden en kleine dorpjes naar eindpunt Levanto.

Een van de mooiste punten op de route is Punta Mesco, waarvandaan je uitzicht hebt over alle vijf dorpjes tegelijk. De route is het best te bewandelen tussen april en november.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

