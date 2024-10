Op deze plekken kun je snel (en gratis) terecht voor mentale hulp

Bijna de helft van de volwassenen in Nederland heeft één (of meer) keer in het leven te maken met psychische problemen, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. Wat je ook ervaart, erover praten helpt.

Gepubliceerd op 11 oktober 2024

Maar de wachtlijsten voor therapie zijn lang en je krijgt niet altijd direct de hulp die je nodig hebt op het moment dat je erom vraagt. Terwijl dat wel belangrijk is.

Snel in gesprek met de psycholoog

Praten over je mentale gezondheid en gevoelens is een goede manier om er beter mee om te gaan. Hier kun je gratis en snel in gesprek met een professional die naar je luistert en steun biedt.

1. De Luisterlijn

Via De Luisterlijn kun je via telefoon, chat of e-mail dag en nacht in contact komen met een daarvoor opgeleide vrijwilliger of medewerker voor een luisterend oor en een goed gesprek. Het maakt niet uit waarover: je kunt al je gevoelens en verhalen kwijt, ook als je daar de woorden (nog) niet voor weet te vinden. De persoon aan de andere kant van de lijn helpt je ze te vinden.

2. MIND Korrelatie

Ervaar je mentale problemen, maak je je zorgen om iemand of heb je problemen met anderen? Via MIND Korrelatie kun je op doordeweekse dagen anoniem en gratis in gesprek gaan met een deskundige hulpverlener. Zowel via de telefoon als chat, WhatsApp en e-mail.

3. 113

Via 113 kun je anoniem, gratis en direct praten over gedachten over zelfmoord. Praat met een hulpverlener via de telefoon of chat. Ook kun je je aanmelden voor online begeleiding door een psycholoog.

Speciaal voor jongeren

Bij Ease kun je zonder afspraak, gratis en anoniem in gesprek gaan over alles waar je mee worstelt. De mensen bij Ease luisteren en helpen je verder. Speciaal voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar.

Bij het Vlaamse Tejo kun je op een van hun locaties snel, gratis en zonder afspraak terecht voor therapeutische begeleiding. Speciaal voor jongeren tussen de tien en twintig jaar.

Via de supportlijn van Alles oké? kun je bellen of chatten met een getrainde vrijwilliger. Anoniem en gratis. Voor iedereen tussen de 18 en 25 jaar.

