Hierom voelt oogcontact in een gesprek soms ongemakkelijk (en dit betekent het écht als iemand steeds wegkijkt)

Vind je oogcontact ongemakkelijk? Je bent niet de enige. Maar waarom willen we soms (of vaak 😉) oogcontact vermijden? Biowetenschapper en universitair hoofddocent Jen Martin dook in de wetenschap voor het boek Waarom ben ik zo?

Tekst Jen Martin Bron Waarom ben ik zo? Beeld The Jopwell Collection/Unsplash

Gepubliceerd op 14 november 2024

Is het je ooit opgevallen dat iemand herhaaldelijk het oogcontact met jou verbreekt tijdens een gesprek? Of misschien heb je gemerkt dat je zelf wegkeek om na te denken wanneer iemand je een moeilijke vraag stelt?

Oogcontact vermijden: dit zegt de wetenschap

In 1988 toonden onderzoekers aan dat hoe meer onze hersenen bezig zijn met een bepaalde taak, hoe waarschijnlijker het is dat we ons afwenden van iemands blik. Het is niet uit verlegenheid of schaamte, door weg te kijken scoren we beter op geheugen en algemene kennistesten.

Onlangs hebben onderzoekers in Japan het effect getest door vrijwilligers te vragen woordassociatiespelletjes te spelen terwijl ze naar een door de computer gegenereerd gezicht keken. Op verschillende momenten werd de vrijwilligers gevraagd oogcontact te houden of weg te kijken. De onderzoekers ontdekten dat het moeilijker was voor mensen om woorden te bedenken als ze oogcontact hadden. En hoe minder bekend het woord was dat een deelnemer zocht, hoe moeilijker het werd voor die persoon om de aandacht bij het gezicht te houden.

Oogcontact ongemakkelijk? Niet per se

Het lijkt erop dat het onderhouden van oogcontact ongemakkelijk en mentaal zo stimulerend is, dat onze hersenen overbelast raken als we proberen na te denken en tegelijkertijd iemands blik proberen vast te houden. Als helder denken de prioriteit is, kijken we weg. Dus als je de volgende keer met iemand praat en die kijkt weg, ga er dan niet vanuit dat het betekent dat degene zich verveelt of oogcontact wil vermijden.

Integendeel: het kan een teken zijn dat je gesprek zo interessant is dat de hersenen overuren maken.

Je leest meer over dit onderwerp in het boek Waarom ben ik zo? (Uitgeverij Snor).

Meer lezen