Werkt magnesium tegen stress? Dit zegt de wetenschap

Magnesium is een mineraal dat betrokken is bij honderden processen in het lichaam. Ook bij stress zweren veel mensen erbij, maar wat zegt onderzoek?

De Amerikaanse journalist Tara Haelle dook in de wetenschap. Voor National geographic zocht ze uit wat onderzoek wel en niet heeft aangetoond als het aankomt op het effect van magnesium bij opgejaagdheid, stress en een gespannen gevoel. Hoewel het geen wonderen verricht, blijkt het mineraal een positieve werking te hebben.

Werkt magnesium kalmerend?

Magnesium zorgt onder andere voor een stabiele hartslag, heeft een ontspannende werking op de spieren, reguleert het zenuwstelsel en is betrokken bij de energieproductie in het lichaam. Er moet nog diepgaander onderzoek worden gedaan, maar het mineraal lijkt ook bij spanning, stress en angstige gevoelens te ondersteunen, vertelt psychiater Gregory Scott Brown aan National geographic. Voel je je gespannen of opgejaagd? Volgens Brown kan magnesium, al dan niet als supplement, zeker het proberen waard zijn.

Wat zegt de wetenschap?

Ook bij milde depressieve klachten lijkt het effect te hebben, al hoort daar een kanttekening bij. Onderzoek laat zien dat de positieve effecten niet opgaan voor mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met hevige paniek- of angstklachten. Brown: “Als je je heel somber, angstig of gestrest voelt, zal magnesium geen zoden aan de dijk zetten en wil je liever naar een psycholoog stappen.”

Bovendien blijkt dat stress en magnesium elkaar beïnvloeden. Frans onderzoek toont aan dat magnesiumwaarden lager zijn bij mensen met veel stress en dat die lagere magnesiumwaarden weer leiden tot stress. Een vicieuze cirkel dus.

Waar zit magnesium in?

In hectische perioden lijkt magnesium dus welkome ondersteuning te bieden. Het helpt je net even wat beter opgewassen te zijn tegen stress en draagt bij aan een positief humeur.

Het liefst voorzie je je lichaam van magnesium via je voeding. Goede bronnen van magnesium zijn amandelen, pompoenpitten, pindakaas, (soja)bonen, spinazie, avocado en cacao. Overweeg je een supplement? “Magnesiumglycinaat is de beste keuze bij een gespannen gevoel. En zoals voor elk supplement geldt: bespreek het altijd even met de huisarts,” aldus de psychiater.

