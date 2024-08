Tegenvallende vakantie? Dit kun je doen om daarmee om te gaan

Je kijkt er zo naar uit. Maar als je eenmaal op dat zonnige eiland zit, is het eigenlijk niet zoals je verwacht had. Tips voor de tegenvallende vakantie.

Tekst Caroline Buijs & Bente van de Wouw Fotografie Oscar Nord/Unsplash

Gepubliceerd op 15 augustus 2024

Hoe kan het toch dat als je eindelijk op je campingstoel voor de tent zit, of op je badlaken op het strand, dat je je realiseert: ik had me deze vakantie toch anders voorgesteld? Dat heeft alles te maken met het scheppen van verwachtingen die niet altijd kloppen met de werkelijkheid, waarover journalist Caroline Buijs uitgebreid schrijft in dit artikel.

Ook van invloed: al die idyllische foto’s die je op het internet ziet van de plek waar je naartoe gaat. Want vaak wordt vergeten dat er buiten die perfecte kaders, een minder perfecte werkelijkheid is.

Gelukkig zijn er manieren om zo’n tegenvallende vakantie te voorkomen óf te genezen. De Amerikaanse psycholoog Colin Ellard geeft op het blog Psychology Today suggesties om met een frisse blik naar je vakantiebestemming te kijken. Komen ze.

Zo kijk je naar je vakantiebestemming met een frisse blik

Vertrek onvoorbereid. Bescherm jezelf tegen te veel voorkennis en bekijk vooraf geen sites, socials en reisgidsen. Zo laat je de eerste indruk van een bestemming onbevooroordeeld toe. Dat kan nieuwe inzichten opleveren. Kijk om je heen. We blijken vaak naar vaste dingen te kijken: de voeten van tegemoetkomende voetgangers, de overkant van de straat tot een hoek van zo’n dertig graden. Wijk daar eens van af en kijk direct links en rechts van je of omhoog. Wees je bewust van de automatische piloot. Wist je dat je al na een paar dagen vakantie vaste routes neemt naar je tent, het strand, je ontbijtcafeetje? Vergeet niet af en toe even af te wijken van die routes. Laat je kaart thuis. Laat eens een dag je navigatie uit. Zonder concreet doel geniet je meer van het moment en kun je overal dralen. Het maakt immers niet uit waar je uitkomt. Terug spring je in een taxi of metro. Stel vragen. Door vragen te stellen aan lokale bewoners − “Weet u een lekker restaurantje in de buurt? Wat doen mensen hier op zondag? Kunt u me zeggen waar deze bus heen gaat?” − leer je nieuwe dingen en voel je je meer met je omgeving verbonden. Laat je niet ontmoedigen door een nors antwoord, de meeste mensen vertellen graag iets over hun buurt.

Meer lezen